La fine della guerra negli occhi di tre donne

Le parole di chi ha vissuto un mondo sospeso tra cenere e nuovi inizi. Sono quelle che Matteo Parisini e Chiara Arcone hanno raccolto da pagine autentiche, scritte alla fine della Seconda guerra mondiale. Le autrici sono tre ragazze: Magda, partigiana milanese; Madeleine, studentessa appena arrivata a Parigi; e Käte, che è innamorata di una donna in una Berlino che perseguita la comunità lesbica. Il film Diari della Liberazione, diretto da Parisini e scritto con Arcone, viene presentato in anteprima al Modernissimo oggi alle 18 con gli autori e i produttori e va in onda su Rai 3 venerdì in seconda serata.

Parisini, dove avete trovato i diari?

"Siamo partiti dal Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Nell’archivio diaristico nazionale abbiamo individuato subito quello di Magda, ci ha affascinato tantissimo. Poi è iniziata una ricerca più approfondita, sviluppando il soggetto abbiamo consultato il Deutsches Tagebucharchiv di Berlino e l’Association pour l’autobiographie et le Patrimoine autobiographie di Parigi".

Perché avete scelto di raccontare le storie di tre donne?

"Dal nostro punto di vista i diari sono una testimonianza diretta di come si vive in un contesto bellico. Non ci interessavano i vincitori e vinti, volevamo raccontare le vite della popolazione civile, soprattutto di donne e bambini, attraverso episodi intimi e personali mentre gli uomini erano impegnati al fronte".

Assieme alle pagine di diario scorrono sullo schermo immagini d’archivio e animazioni. Come ha costruito la narrazione?

"Il lavoro è frutto di una lunga ricerca negli archivi europei, ci ha aiutato la ricercatrice Alessia Petitto, una delle maggiori esperte in Italia. Le animazioni hanno un ruolo fondamentale perché permettono di entrare nell’intimo delle persone, dove l’archivio, che testimonia i grandi eventi o la propaganda, non arriva".

Da chi sono state realizzate? "Da Selvatico Studio, casa di produzione video e animazione di Cesena, e dalla Panebarco, ‘bottega multimediale’ di Ravenna. Abbiamo usato la tecnica del rotoscopio, ovvero filmando degli attori in carne ed ossa. Il disegnatore poi ricalca le scene a partire dalla pellicola filmata".

Il lavoro sulle voci è molto intenso: come lo avete sviluppato con le attrici?

"Il documentario ha una produzione internazionale, dopo l’anteprima a Bologna andrà in onda sul canale tedesco Zdf Arte e sul francese Lcp. Ogni versione è originale, quindi abbiamo lavorato nelle tre lingue. La sfida è stata trovare le voci giuste perché i diari sono un elemento più narrativo e letterario che attoriale".

Cosa sapete della vita dopo la guerra delle protagoniste? "Magda Ceccarelli è stata una poetessa e scrittrice. Moglie del pittore Raffaele De Grada e madre di Raffaellino De Grada, critico d’arte, e di Lidia, sposata con il pittore Ernesto Treccani. Ha pubblicato numerose raccolte di liriche ed è inclusa nell’antologia Per. Ha anche scritto un diario che evidenzia la sua personalità complessa".