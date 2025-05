"La fine dell’Unione?. Servizi decapitati"

"La scelta del sindaco Beppe Vicinelli di uscire dall’Unione di Terre d’acqua è irresponsabile". A parlare è Alberto Annichiarico, capogruppo della minoranza nel consiglio comunale di Sant’Agata. "Nella seduta del 28 aprile scorso – dice il capogruppo –, la maggioranza di centrodestra ha votato l’uscita dall’Unione senza dare nessuna informazione preventiva né ai cittadini né ai dipendenti tanto meno ai consiglieri di minoranza. Da gennaio 2026, Sant’Agata vedrà venire meno non due servizi ma ben cinque: il servizio informatico, il servizio del personale, il catasto, la centrale unica di committenza che gestisce bandi e gare e l’ufficio di piano nell’ambito dei servizi socio-sanitari".

Secondo Annichiarico, non una parola è stata spesa dal sindaco per spiegare con quali risorse e modalità sostituirà questi servizi. Non una parola è stata detta su cosa guadagna Sant’Agata da questa uscita. "Siamo il Comune – continua l’esponente di minoranza – più piccolo dell’Unione e, come nel caso della polizia municipale oggi ridotta a sole due persone, il prezzo che pagheranno i cittadini sarà altissimo. Dopo due anni nei quali il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, è stato presidente dell’Unione, sostenuto dai consiglieri del centrosinistra e poi abbandonato dai consiglieri di centrodestra, risulta ancora più irresponsabile la decisione di Vicinelli di uscire dall’Unione: è una scelta politica e ideologica che porterà un Comune piccolo come il nostro a sostenere maggiori costi, a perdere opportunità progettuali e a essere condannato all’isolamento e all’irrilevanza".

E aggiunge: "Addossare l’intera responsabilità dell’uscita alla situazione dei Comuni di Sala e Anzola serve solo a nascondere quanto Sant’Agata perderà con questa scelta sbagliata, rendendo ancora più fragile l’alibi che Vicinelli tenta di costruire. Noi lavoreremo insieme agli altri Comuni per il rilancio dell’Unione di Terre d’acqua per garantire il posto di lavoro ai lavoratori dell’Unione e per assicurare ai cittadini servizi efficienti e di qualità".

Pier luigi Trombetta