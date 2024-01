La Fiom stravince in Ima. In cinque stabilimenti prende il 100%

La Fiom di Bologna vince la campagna di Ima. Il sindacato dei metalmeccanici della Cgil stravince le elezioni per la Rsu e attacca la Fim-Cisl. "E’ fallito il loro tentativo di raggiungere la maggioranza forzando le regole", rivendica la Fiom-Cgil al termine dello spoglio dei voti delle elezioni della Rsu nei nove stabilimenti Ima della provincia. In cinque i metalmeccanici della Camera del lavoro conquistano il 100% delle preferenze eleggendo tutti i 18 delegati. In altre tre fabbriche, la Fiom ha la maggioranza relativa o assoluta eleggendo 10 delegati su 18. In uno stabilimento si è presentata solo la Fim-Cisl, senza tuttavia raggiungere il quorum.

"Ciò dimostra che la maggioranza dei lavoratori dello stabilimento non ha sostenuto quel tipo di rappresentanza. Rimane comunque un dato politico, qualunque sia il risultato in seconda tornata elettorale, dove non sarà più necessario raggiungere il quorum", spiega il sindacato. Complessivamente la Fiom elegge 28 delegati su 37, guadagnando un delegato rispetto alle elezioni di tre anni fa e mantenendo la maggioranza assoluta complessiva del 75,6 % dei delegati. La Fim e la Uilm guadagnano anche loro un delegato, attestandosi la prima al 18,9%, la seconda al 5,4%.

"Fallisce il tentativo della Fim-Cisl di conquistare la maggioranza forzando le regole, andando cioè ad elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza dell’Rsu. Non possiamo tuttavia non registrare un dato negativo: i lavoratori di Ima perdono infatti sette delegati Rls (rappresentanti dei lavorarori per la sicurezza) proprio a causa delle modalità di voto volute da Fim, legittime, ma che in fin dei conti hanno portato a un arretramento della rappresentanza", denunciano le tute blu della Cgil.

"Da oggi si guarda avanti, e le sfide che ci aspettano sono numerose e difficili e richiedono impegno e compattezza" conclude il sindacato.