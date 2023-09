La Fira di Sdaz si chiude nel segno di Guglielmo Marconi

Fiera molto marconiana quella che oggi a Sasso Marconi chiude sotto l’insegna della tradizione lunga della Fira di Sdaz nella sede recente del borgo di Colle Ameno e del parco del Chiù. Manifestazione ‘internazionale’ per la partecipazione nello specifico stand dell’associazione per il gemellaggio G. Marconi che nel suo Caffè poliglotta cura la comunicazione e l’accoglienza degli inglesi provenienti dal comune gemellato di Helston, presenti in Fiera con creazioni artigianali tipiche della Cornovaglia. Hanno scelto i giorni della fiera anche i promotori delle due pubblicazioni promosse rispettivamente dal Circolo filatelico G. Marconi che ha realizzato un numero speciale di Sasso e dintorni dedicato a Giuseppe Dall’Olio, scomparso lo scorso anno, animatore instancabile di questo gruppo. Mentre oggi alle 17,30 nel Salone delle decorazioni il gruppo di studi Progetto 10 righe con i suoi autori presenterà al pubblico l’ultimo numero (il 47) della rivista ‘Al Sas’: con la sua originale impostazione che mette insieme la contemporaneità dell’ispirazione dell’associazione presieduta da Marilena Fabbri con il passato prossimo dei principali avvenimenti accaduti nei primi sei mesi dell’anno e il passato remoto degli studi accolti nelle 160 pagine ben illustrate.

Quindi oltre al resoconto delle memorabile cerimonia delle consegna delle chiavi della città alla principessa Elettra Marconi da segnalare il saggio del prof Gabriele Falciasecca, già presidente della Fondazione Marconi, che sulla rivista affronta il tema del rapporto dello scienziato premio Nobel col fascismo: "Il fatto che Marconi sia rimasto coinvolto come tanti nelle vicende politiche dei suoi tempi ci dovrebbe soprattutto spingere a comprendere più che a giudicare. Ciò non dovrebbe mai farci dimenticare che il suo nome appartiene alla storia della scienza, ed è una gloria e un patrimonio che questo paese ha il dovere ma soprattutto l’interesse a coltivare", afferma in conclusione del suo intervento il prof Falciasecca. E sempre all’interno del ricco programma di fiera da segnare, sempre oggi alle 19 una visita guidata alla mostra dedicata alla Cartiera del Maglio di Borgonuovo e alla Cartiera di Brodano (Vignola).

g.m.