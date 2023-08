La fisarmonica di ’Galinein’ entra al museo

L’espressione vagamente compiaciuta e lo sguardo in cauta perlustrazione dietro le lenti scure, Lino Giovannardi correva con le dita sul panno che copriva la tastiera della fisarmonica, e quella piccola magia quasi a protezione di un antico segreto costruiva brani e ritmi, stop e ripartenze, ghirigori di note, emozioni, suggestioni e passioni. Non c’è più, il vecchio ‘Galinein’, ma il suono del suo strumento a bottoni vaga ancora nei ricordi lungo le vie di Monghidoro, il suo paese, nelle sale, nelle feste paesane e perfino nei momenti tristi quando il ricamo del leggiadro rincorrersi di decori musicali pareva allungare una garbata carezza sul manto di dolore.

La raccolta di quella musica ambulante torna adesso all’attualità perché la fisarmonica dell’artista scomparso lascia la sua periferica abitazione e prende posto nel ‘Museo della Civiltà Contadina dell’Appennino e nel Piccolo Museo dell’Emigrante’, gestiti dai volontari Auser, a Piamaggio, accanto agli oggetti e agli strumenti di tanti altri personaggi che hanno portato le tradizioni musicali di Monghidoro sempre più in là, in Europa e fino agli angoli più sperduti oltre l’orizzonte e l’infinito. La cerimonia di consegna è andata in scena ieri con un commosso ricordo di Lino Giovannardi e dei ‘sunadur’ migranti del paese. Poi le sue belle musiche sono volate nell’aria e nel cielo diffuse dall’ex sindaco Marino Lorenzini con lo stesso strumento a bottoni del fisarmonicista scomparso.

A mescolare applausi, dolci malinconie e ricordi c’erano Maria, moglie di Lino, con le figlie Ede e Carmen. Ma anche Placida Staro, direttrice del Centro di ricerca e documentazione della Cultura Montanara, il sindaco Barbara Panzacchi, Paola Bosi, coordinatrice dei volontari Auser e Vittoria Comellini, organizzatrice dell’incontro e responsabile dei Musei. E quando le note hanno preso vigore è parso di rivedere il volto imperscrutabile di Lino Giovannardi, la rapida corsa delle sue mani sul panno della tastiera nella costruzione dei vecchi brani nei cupi tramonti di guerra, di quelli allegri sotto le raffiche di fuochi d’artificio delle feste paesane, degli assoli nelle osterie e tra gli amici, nelle sale e nei concertini.

E al calar delle prime ombre, la vecchia fisarmonica a bottoni di ‘Galinein’ ha chiuso per sempre il suo mantice ansimante e stanco, e il panno sulla tastiera, compagno di baldoria, è diventato un piccolo sudario sulla musica che non c’è più.

Gianni Leoni