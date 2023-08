La fisarmonica di Lino Giovannardi finisce al museo Sabato, la famiglia di Lino Giovannardi donerà alla città di Monghidoro la vecchia fisarmonica a bottoni, nota come 'Galinein', per far parte del Museo della Civiltà Contadina e dei Migranti. Durante la cerimonia, verranno ricordati gli altri 'sunatur' del paese.