La Fisarmonica verde e le Mamme narranti ai Giardini del Guasto

Un cappotto russo, una fisarmonica verde smeraldo e un documento che denuncia le atrocità della guerra. Poi, gli anni sessanta elettrici, i 45 giri e i mille racconti davanti al camino. Sono gli oggetti che, come una bussola, guidano un figlio a intraprendere un "viaggio verso il padre", un uomo arcaico e grande "narratore di silenzi". I ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari e questa è un’avventura incredibile, quella di uomo normale. Il ritorno a casa della fisarmonica verde è lo spettacolo teatrale che oggi alle 18,30 ai Giardini del Guasto vede in scena Andrea Satta, il cantante dei Têtes de Bois, gruppo con cui ha inciso otto album che oggi fa il pediatra nella periferia romana, accompagnato al piano da Angelo Pellini e con la regia di Ulderico Pesce. A supporto di questo lungo viaggio ci sarà il pulmino giallo dei Têtes de Bois, guidato a turno dai pedalatori che vorranno prendersi una piccola pausa dalla bicicletta.

Domani alle 11 invece Mamme narranti, un progetto che nasce da un’esperienza concepita nell’ambulatorio pediatrico di Andrea Satta, che ha visto protagoniste mamme provenienti da tutti i paesi del mondo, ciascuna con la sua favola da raccontare. "Nacque tutto quando una mamma nordafricana mi confessò, piangendo, di sentirsi molto sola: viveva da otto anni a Roma, ma aveva sempre le stesse poche amiche – racconta Satta – In quel momento ho deciso di mettere un cartello nel mio ambulatorio: davo appuntamento a tutte le mamme per il lunedì successivo, ho scritto di venire a raccontare come si addormentavano da piccole".