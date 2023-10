La Flaminia Militare raccontata in un fumetto

Una bella storia di sogni e perseveranza, passione e amicizia. E’ l’affascinante storia di come la Flaminia Militare, antica strada romana commissionata al console Caio Flaminio nel 187 a.C., è stata scoperta da Franco Santi e Cesare Agostini, archeologi per passione che per 40 anni hanno dedicato le loro vite alla ricerca, allo studio e alla divulgazione dell’antica via consolare. Questa storia sarà raccontata in maniera illustrata in un libro per ragazzi destinato alle scuole del territorio, per diventare spunto di studio ed approfondimento sulla storia romana e stimolare i giovani a ’toccare con mano’ le pietre posate dai romani oltre duemila anni fa tra boschi ancora vergini e incontaminati.

Per la realizzazione del libro è stata attivata una raccolta fondi crowdfunding sulla piattaforma IdeaGinger, per stampare le prime 300 copie raggiungendo la cifra di 5.200 euro. Se saranno raccolte più donazioni saranno stampate altre copie che verranno rese disponibili a tutti gli appassionati nelle biblioteche del territorio e negli infopoint.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno che, insieme al Circolo Legambiente Alto Mugello, da oltre un decennio porta avanti un percorso di riscoperta e valorizzazione della Flaminia Militare. Il progetto ha inoltre il patrocinio dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola, oltre alla Cooperativa di Comunità Foiatonda e si inserisce nelle iniziative per la valorizzazione della strada romana al centro della convenzione siglata nello scorso 2022. L’accordo, in essere fino al 31 dicembre del 2024, prevede l’organizzazione di una serie di momenti culturali ed educativi a disposizione dei privati e delle scuole. Tra questi, la divulgazione della storia della Flaminia Militare attraverso le proiezioni del documentario di Martina Mari che ripercorre l’avventura dei legionari romani a piedi da Bologna a Fiesole, in programma per domenica 22 ottobre a Firenzuola.

"Si può raccontare la storia anche attraverso il fumetto - spiega l’assessore alla Cultura e vicesindaco del Comune di Monzuno Ermanno Pavesi -. Il fumetto nell’utilizzo didattico rivela tutta la sua capacità di farsi strumento di narrazione storica rigoroso ed efficace, soprattutto in relazione alla sensibilità dei bambini; esso porta in sè un potenziale ludico specifico e inesauribile. Il fumetto è lo strumento attraverso il quale abbiamo deciso di raccontare la storia della scoperta della Flaminia Militare. Il primo importante obiettivo è di far nascere in loro delle aspettative, delle curiosità nei confronti del testo scritto, di far crescere in loro l’interesse e la consapevolezza che leggere porta a scoprire mondi nuovi e inaspettati. Il secondo è quello di fargli scoprire il territorio nel quale vivono. Un territorio che molto spesso non viene conosciuto a fondo".

"La Flaminia Militare rappresenta un importantissimo pezzo di storia che è propria di questo Appennino - racconta il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni -. Da anni siamo impegnati a valorizzarla. Da qui l’idea che tutti riteniamo davvero originale di realizzare un libro per ragazzi che racconti la storia della strada e della sua riscoperta, per diffondere quella cultura e quella conoscenza che rappresenta un grande valore ed una grande opportunità per tutti".