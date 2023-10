La Fondazione del Monte rilancia. Pronti 5,7 milioni anche per il 2024

Cultura, sociale, ricerca scientifica e sviluppo locale. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna rilancia l’impegno per il territorio, confermando i 5,7 milioni di euro di erogazioni del 2023 anche per il 2024. È il presidente Pierluigi Stefanini, (ex vertice di Unipol fino al 2022) eletto a luglio, a tracciare le linee guida del Documento programmatico previsionale dell’ente, approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di indirizzo.

L’obiettivo del mandato è chiaro: "Non fare peggio di chi c’era prima, e non lo dico per falsa modestia – spiega Stefanini –. L’attività della Fondazione è essere qui per accompagnare l’evoluzione della società: vogliamo essere un ponte". Continuità, dunque, con il lavoro dell’ex numero uno Giusella Finocchiato. E stessa strategia oculata di gestione, "prudente e profittevole – spiega Stefanini nella sede di via delle Donzelle –. La nostra bussola per gli investimenti è quella degli obiettivi ambientali-sociali Esg".

Una novità, a partire dal prossimo anno, sarà il "bilancio d’impatto", ovvero un documento che cercherà di misurare gli effetti sul territorio delle iniziative intraprese dalla Fondazione. Un posto di rilievo nei pensieri e nelle opere di questa cassaforte della città saranno i target di Agenda 2030 e di Bologna città sostenibile, ma anche il problema-casa: "Siamo uno strumento per il territorio che vuole progredire. Ovviamente, nessuno può raggiungere da solo questi obiettivi – avverte Stefanini –, tutto il sistema deve andare mella stessa direzione".

Altra tematica che sta a cuore al presidente è l’adolescenza: "Dobbiamo fare uno sforzo per capirli meglio, nessuno deve restare indietro. Bisogna consentire che i giovani abbiano spazi e occasioni, la scuola ha un ruolo decisivo ma ci sono anche sport, tempo libero e una tecnologia da usare in modo proficuo e più responsabile". E ancora, il concetto di welfare culturale, con la Fondazione in prima linea per supportare il sistema teatrale bolognese e ravennate, e per tutelare e valorizzare il patrimonio artistico delle due città di riferimento (confermate anche le esposizioni legate ad Arte Fiera e Children’s Book Fair).

Infine, Stefanini ha toccato anche il rapporto tra Bologna e Ravenna, città in cui il documento verrà presentato rispettivamente il 15 e il 20 novembre, alla presenza dei sindaci. "Un fenomeno nato dopo la pandemia è l’overtourism, un turismo che sta creando non pochi problemi, almeno nel capoluogo regionale - chiude Stefanini -. Non c’è una ricetta pronta, ma a Ravenna mi sembra che l’equilibrio sia più soddisfacente: la città vive e i turisti ci sono, ma appunto in equilibrio. Magari le istituzioni ravennati potrebbero darci qualche suggerimento...".

Andrea Bonzi