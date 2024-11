La Fondazione Rusconi Ghigi svela nuovi spazi

Like an Open Door. Il cantiere come potenziale. Ecco il progetto artistico diffuso curato da Elisa Del Prete e Silvia Litardi, fondatrici di Nos Visual Art Production, e di Margarethe Makovec e Anton Lederer, in collaborazione con la Fondazione IU. Centro del progetto, presentato ieri, saranno i nuovi spazi della Fondazione all’interno di Palazzo Verzaglia Rusconi, che aprono per la prima volta al pubblico con le installazioni di un gruppo di artiste e artisti bolognesi e austriaci, punto di approdo di un percorso di ricerca di 2 anni e frutto di una serie di residenze artistiche a Bologna e Graz: una riflessione sullo spazio urbano, le trasformazioni strutturali che inevitabilmente diventano orizzonti di cambiamento non solo paesaggistico ma sociale e relazionale. "Le infrastrutture urbane, le modifiche che si innestano sul tessuto di una città come oggi accade a Bologna, hanno bisogno di infrastrutture umane ed emotive – ha detto Erika Capasso, presidente di Fondazione IU Rusconi Ghigi. – In linea con la storia e la mission della Fondazione, riteniamo che l’arte possa rivelare e fare comprendere l’idea di città come luogo di relazioni, immaginazione e creatività".

Primo appuntamento oggi alle 17, con l’inaugurazione dell’installazione nella sede della Fondazione, con le opere di Alessandro Brighetti, Anja Korherr, David Casini, Lorena Bucur, Marlene Hausegger, Mattia Pajè e Veronika Hauer e la presentazione della rassegna con Giorgia Boldrini, direttrice Settore Cultura e Creatività del Comune, l’Assessore all’Urbanistica, Capasso, Litardi e alcuni degli artisti e artiste, mentre alle 19.30 L’Artiere (via Petroni, 22) ospita l’installazione di Veronika Hauer. Domani si aprono le porte dello studio di Alessandro Brighetti a San Lazzaro, che curerà un’installazione sonora in ’duetto’ con la sound performance di Hanns Holger Rutz.