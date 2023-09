La Fondovalle riaprirà alle auto a fine ottobre

La Fondovalle Savena chiusa da quando una frana si staccò dalle pareti delle Gole di Scascoli lo scorso marzo e poi flagellata dalle piogge di maggio, aprirà entro il 30 ottobre. A dare l’ufficialità ai cittadini sono state le istituzioni locali durante una serata al cinema Vittoria di Loiano. Erano presenti i sindaci di Monghidoro, Loiano, Pianoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro e Marco Monesi (nominato da Matteo Lepore per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione) e l’ingegnere Maurizio Martelli, tecnico dirigente Servizio Progettazione strade Città Metropolitana.

Cantieri terminati anche su altre strade dell’Appennino colpite dal dissesto idrogeologico. Riaprirà, infatti, il tratto stradale della Futa Loiano Sabbioni entro fine settembre (anche per tutti i mezzi pesanti) e prima del 30 per gli autoveicoli e le corriere.

"Alle Gole di Scascoli sono già stati portati via i tre quarti del materiale da rimuovere e nelle prossime settimane ne verrà rimossa la totalità - ha dichiarato Martelli -. Entro il 30 ottobre la strada verrà riaperta in piena sicurezza con un senso unico alternato regolato da segnale semaforico, utile ad ultimare le opere di finitura a strada aperta (terminare la posa delle reti e delle paratie). Presso il canile intercomunale la strada erosa dal fiume è già oggetto di opere di ripristino da parte di una seconda ditta incaricata e dunque anche questi lavori verranno ultimati".

"La Città Metropolitana ritiene comunque utile ricercare risorse ed avviare la progettazione per una soluzione strutturale definitiva nel tratto delle Gole - ha sottolineato Monesi -, per cercare di evitare che nei prossimi decenni si possano verificare nuovamente chiusure a causa di nuovi eventi franosi (come già accaduto varie volte)".

"La Fondovalle Savena è per i nostri territori un’arteria strategica che fa davvero la differenza sia per i nostri cittadini che devono spostarsi per lavoro, per studio o altro sia per chi deve giungere nei nostri Comuni a scopi turistici o per altre finalità - ha dichiarato Barbara Panzacchi, delegata metropolitana al Turismo e sindaco di Monghidoro -. Con l’ avvicinarsi dell’autunnosarebbe proibitivo per tutti noi dover circolare solo sulla statale della Futa. Esprimo, pertanto, grande soddisfazione per la riapertura della Fondovalle prima della stagione invernale".

Zoe Pederzini