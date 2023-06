La Forgia, il politico intellettuale "Voleva difendere l’umanità"

La sala dello Stabat Mater è gremita. Perché è passato un anno esatto dalla scomparsa di Antonio La Forgia e a lui, ex deputato e presidente della Regione, è dedicato il volume ’Intellettuale nelle istituzioni – Discorsi di Antonio La Forgia per il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna (1970-2005)’, presentato ieri. Tra gli amici e colleghi che hanno partecipato all’evento, anche l’ex senatrice Pd Albertina Soliani, autrice della prefazione, Romano Prodi, la presendente dell’assemblea legislativa Emma Petitti e Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura, che ha collaborato alla pubblicazione del libro. Un volume che ripercorre la lunga carriera nelle istituzioni, i suoi interventi in Comune da consigliere e da assessore, il suo ruolo da protagonista della sinistra nella trasformazione che ha portato il Pci a diventare il Pd.

Antonio La Forgia "è stato capace di tenere assieme riformismo e passione –racconta Stefano Bonaccini, presidente della Regione –. Aveva un tratto umano che manca molto alla politica di oggi: sapeva ascoltare. Era coerente, lasciò la guida della Regione per seguire le sue idee". Il sindaco Matteo Lepore ricorda in particolare i discorsi di La Forgia legati "all’importanza dei quartieri e del ruolo del polo tecnologico, che oggi è centrale per il futuro di Bologna". Aveva "un’intelligenza straordinaria – aggiunge Romano Prodi – , una grande autoironia e soprattutto i suoi discorsi, se li scrivesse oggi, sarebbero uguali, uguali, uguali: questo era Antonio". Un protagonista della politica, per Soliani "ma con caratteristiche poco politiche, necessarie per difendere l’umanità che la politica vuole servire". E infine la moglie, Mariachiara Risoldi, presente alla cerimonia con i figli aggiunge: "Antonio è ancora vivo, presente, al mio fianco in continuazione".

am.ap.