La Fortitudo fa già sul serio. Gabriel inizia a calarsi nel gruppo

Dopo una domenica di riposo riprende da quest’oggi la preparazione della Fortitudo. Matteo Fantinelli e compagni tornano a lavorare, praticamente al completo visto l’arrivo di venerdì scorso anche di Kenny Gabriel. Salvo Pietro Aradori, che continua a lavorare a parte, e Alessandro Panni pronto a finire sotto i ferri e indisponibile per una decina di giorni, adesso la Effe può davvero iniziare a lavorare al completo. Oltre a qualità ed esperienza, Gabriel sembra aver portato alla Effe anche grande energia. Fin dalle prime esternazioni, ma anche dall’allenamento fisico svolto sabato mattina con la squadra, prima del rompete le righe, il giocatore ha evidenziato tanta voglia di partire subito a marce alte, per una stagione da vivere da assoluto protagonista.

Oggi Gabriel, che ovviamente nei giorni scorsi ha avuto occasione di parlare con coach Cagnardi e il suo staff, svolgerà il primo vero allenamento tecnico insieme alla squadra.

C’è grande curiosità per vederlo all’opera e per vedere, fin da subito, quella che sarà l’affinità con i nuovi compagni di squadra. Oltretutto, se la settimana scorsa è stata la prima utilissima a iniziare a caricare con i lavori e cominciare a conoscersi e ad apprendere i nuovi dettami tattici del tecnico, quella che inizia oggi sarà ancora più intensa e importante. Soprattutto come lavoro da svolgere in palestra per la prima uscita ufficiale della stagione che, mercoledì a Codogno, vedrà la Effe scendere in campo in una amichevole con Piacenza.

E’ basket di agosto verissimo, le squadre sono ovviamente ancora imballate e incomplete, altrettanto vero, ma già dalla sfida contro la formazione diretta dal bolognese Stefano Salieri, tecnico preparatissimo ed espero della categoria, ci si attende le prime interessanti risposte. All’inizio della stagione ufficiale, con la Supercoppa in programma il 21 e 22 settembre al Modigliani Forum di Livorno, manca poco meno di un mese. Logico che la Fortitudo ancora non sia al top per condizione fisica, intesa e anche nell’espressione del gioco voluto da coach Cagnardi. Servono giorni, con tanto lavoro per migliorare e per prepararsi al meglio a quelle che saranno le partite vere, in una stagione che si annuncia lunghissima e altrettanto intensa e difficile. Tutti al lavoro quindi, il resto lo faranno gli altrettanto importanti rientri di Panni e Aradori. Tra un paio di settimane l’esterno nativo di Thiene dovrebbe essere già a disposizione, pronto quindi per l’inizio del campionato. Poi, con tempistiche più lunghe, sarà il turno di Aradori, miglior italiano della passata stagione in serie A2 che dovrebbe tornare a disposizione per fine ottobre.

Filippo Mazzoni