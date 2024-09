La Fortitudo stupisce già, superato il test di Reggio Emilia

reggio emilia

66

fortitudo

73

UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Barford 8, Faye 14, Gombauld 11, Grant 11, Smith 4, Uglietti, Gallo, Vitali 2, Winston 16, Samb, Suljanovic, Fainke ne. All. Dimitris Priftis.

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 2, Bolpin 20, Mian 13, Gabriel 11, Freeman 17; Sabatini 3, Giordano 3, Battistini 4, Cusin, Bonfiglioli ne, Bommarito ne. All Cagnardi.

Arbitri: Tallon, Bonotto, Tirozzi.

Note: parziali 18-17, 33-29, 46-46.

Buon test e prima successo stagionale per la Fortitudo che passa con Reggio Emilia nella seconda amichevole di questo precampionato.

Prova solida per la formazione del presidente Stefano Tedeschi che, difensivamente, ingabbia Reggio, trova equilibrio in attacco e e si impone con ampio merito.

C’era grande attesa per vedere la prima in biancoblù di Kenny Gabriel e il lungo ex Brescia, chiamato dall’ex Devis Cagnardi a far coppia con Freeman, non sbaglia.

Insieme ai due americani in quintetto vanno poi Fantinelli, Bolpin e Mian, mentre mancano, come da previsione, l’altro ex Pietro Aradori e Alessandro Panni, presenti a bordo campo, mentre dall’altra parte anche Reggio Emilia si presente priva di Chillo e Cheatham.

L’inizio della Fortitudo è tutto targato Freeman. Si vede anche Gabriel con una tripla e si rende utilissimo anche Mian con 5 punti di fila.

La sfida è equilibrata, la Fortitudo tiene a lungo il ritmo di una Reggio che riesce ad allungare solo a metà seconda frazione di gioco, dove raggiunge il +10 sul 29-19 al 17’.

La Effe torna a ridosso degli avversari prima dell’intervallo e poi a ribaltare il punteggio al 23’ sul 37-38.

La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, con la stanchezza della preparazione precampionato che si fa sentire nelle gambe dei giocatori più di Reggio che della Fortitudo.

Bolpin e Mian tra gli esterni, Gabriel e Freeman sottocanestro danno infatti qualità ai biancoblù che alla fine si impongono con merito nel 2° Trofeo Sport Valley.

Bene anzi benissimo così, ma se non c’era da disperarsi dopo la sconfitta con Piacenza una settimana fa, non c’è da esaltarsi troppo dopo la vittoria bella e merita con Reggio. Questo è pur sempre precampionato. Prossima sfida giovedì 12 settembre alle 18, al PalaZola con Nardò.

Filippo Mazzoni