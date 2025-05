La fortuna bacia Bologna. Lotto, record italiano. Con 5 euro vinti 4 milioni

È successo tutto all’interno della stazione centrale di Bologna. Cinque numeri giocati giovedì sera sulla ruota di Milano per cinque euro di spesa ed ecco il record italiano. Una vincita super: 4 milioni 241mila e 160 euro. Non era mai capitato prima in Italia col gioco del Lotto, eravamo fermi ai 3 milioni e rotti del 2014, in Piemonte.

Ora, come sempre, è caccia al Paperone. La titolare della tabaccheria LW in piazza Medaglie d’Oro è di origine cinese e si chiama Lisa Wang. Il suo locale è affollato di pendolari, ma da lì transitano anche tanti cittadini residenti in zona. Lei azzardaì: "Abbiamo un sospetto su un signore di mezza età, di passaggio, che potrebbe essere il vincitore, ma non lo conosciamo. Gli auguro tanta felicità".

Mister X Paperone ha centrato dieci ambi, 5 quaterne e una cinquina, con anche l’opzione Lottopiù. Un trionfo. L’estrazione è avvenuta un paio d’ore la scelta in conclave del nuovo Papa, ma seguendo la smorfia napoletana i cinque numeri magici scelti dal vincitore non c’entrano nulla con Leone XIV. La super cinquina è: 12-15-39-71-75. Il 12, secondo la smorfia napoletana, è il soldato. Il 15 il ragazzo. Il 39 l’impiccato. Il 71 l’uomo meschino. Il 75 è un grande classico: Pulcinella, la maschera porta fortuna napoletana. Chissà se per il giocatore hanno un significato e sono stati accuratamente scelti (e magari rigiocati da anni) oppure sono stati giocati a caso.

Rispetto agli anni passati la febbre dell’azzardo ha subìto una profonda trasformazione in Italia nel mondo. Il Totocalcio, ad esempio, é ormai uno sbiadito ricordo degli anni che furono. E la stessa cifra record di Bologna (oltre 4 miloni di euro) è lontana anni luce dalle vincite record in regione, in Italia e nel mondo che pubblichiamo nella tabella qui a fianco.

Detto ciò, il Lotto continua comunque a tirare. Secondo dati recenti, circa il 60% degli adulti italiani partecipa almeno saltuariamente a questo gioco. La partecipazione è particolarmente alta tra i più giovani: il 42% degli under 35 ci prova, mentre tra gli over 65 la percentuale scende al 30%.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, il 12% degli italiani gioca esclusivamente in ricevitoria, il 4,2% solo online e il 5,1% utilizza entrambe le modalità.

Nel complesso, il gioco d’azzardo in Italia rappresenta un settore economico significativo. Nel 2023, gli italiani hanno speso circa 150 miliardi di euro in giochi d’azzardo, una cifra superiore alle spese statali per la sanità e l’istruzione.

La Lombardia è la regione con il più alto volume di scommesse, con circa 13 miliardi di euro raccolti nel 2021, seguita da Campania, Lazio, Emilia-Romagna.