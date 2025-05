La fortuna ha bussato in città. Vinti 50mila euro all’edicola: "Nei prossimi giorni una festa"

La fortuna ha bussato alla porta dell’edicola-tabaccheria ‘A chiare lettere’, a Borgo Panigale. Una signora bolognese, infatti, ha vinto 50mila euro con un Gratta e Vinci, lo scorso 16 aprile, con un biglietto ‘Doppia Sfida’ da 5 euro. A raccontare la bella novità per la sua rivendita di via Savonarola, vicino alla via Emilia, è Maurizio Genova. "La vincita risale allo scorso 16 aprile – racconta –, ed è già stata incassata. Se conosco la persona fortunata? Sì, è una signora di Bologna, di mezza età". Per la tabaccheria del signor Maurizio questo non è il primo incontro diretto con la dea bendata: "Nel 2019 sono stati vinti 10mila euro e poi oggi questa nuova vincita – spiega –. Mi fa molto piacere, soprattutto per la clientela. E sì, mi piacerebbe fare una festa nei prossimi giorni".