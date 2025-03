La forza del 5G per le imprese: "Robot, realtà virtuali e mappature: un aiuto all’industria manifatturiera"

L’adozione del 5G può aumentare significativamente la produttività nell’industria manifatturiera. Questo è stato il tema centrale del convegno "5G Industrial Experience Hub" a Bologna, organizzato da Tim Enterprise in collaborazione con Bi-Rex Competence Center. Secondo i dati raccolti dal rapporto "Il 5G per una industria moderna e sostenibile", realizzato da Centro Studi Tim, gli investimenti in reti private 5G possono aumentare l’efficienza operativa delle imprese manifatturiere italiane fino al 30%, garantendo un ritorno sugli investimenti superiore al 100% in meno di cinque anni. Con una crescita sul Pil di 61 miliardi al 2030. Adottando quindi questa tecnologia si rafforzerebbe la competitività delle imprese, andando a unire alta velocità e bassa latenza con tecnologie all’avanguardia, creando servizi innovativi per il settore manifatturiero, capaci di collegare macchine industriali, robot e sensori. "Il 5G è un acceleratore chiave per l’innovazione dell’industria manifatturiera - dichiara Antonio Morabito, responsabile business development e marketing di Tim Enterprise -. Integrato con tecnologie come IoT, AI, Cloud, Edge Computing e Cybersecurity abilita condizioni d’uso avanzati come il monitoraggio in tempo reale, la manutenzione predittiva e la robotica collaborativa, trasformando gli impianti in vere e proprie fabbriche digitali senza cavi, più efficienti e sostenibili".

Stefano Cattorini, direttore generale di Bi-Rex, parla del 5G "come formidabile driver di sviluppo per l’intero tessuto industriale nazionale, mostrando casi d’uso realizzati dal nostro team, all’interno della Linea Pilota, nelle sue diverse applicazioni industriali. Tutto ciò conferma come il nostro Competence Center sia in grado di mettere a disposizione delle imprese il know-how tecnologico indispensabile per stimolare i processi di innovazione". Durante la mattinata anche gli interventi degli altri ospiti: Giancarlo Capitani, presidente NetConsulting cube, Andrea Mueller, responsabile delle tecnologie della comunicazione Bosch, Fabio Iaione Country manager Italy Qualcomm, Susanna Jean, responsabile marketing Tim, Andrea Gorfer, ingegnere Ducati, Maria Cristina Mascione, Marketing manager Tim Enterprise. Tutti incentrati sulla forza del 5G, una tecnologia però ancora sottovalutata. Ci sono stati anche esempi pratici. Tra questi le tecnologie robotiche integrate con il 5G, una piattaforma software che consente di gestire diversi robot. E poi i visori in realtà virtuale e robot utilizzati per l’analisi e la mappatura dei circuiti di gara, grazie a Ducati.