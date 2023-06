La Forza del destino al Comunale Due facce della stessa opera

Strano fenomeno, il teatro d’opera: a distanza di poche ore, cambiando un paio di cantanti (e variando il pubblico), lo stesso spettacolo può trasformarsi da esperienza tediosa a momento di esaltazione collettiva. È quanto avvenuto con ‘La forza del destino’ di Verdi al Comunale Nouveau. Il debutto di sabato sera – disertato dagli abbonati delle ‘prime’, che hanno preferito trascorrere il weekend estivo altrove – si è dipanato con stanchezza, privo di slanci emotivi, facendo solo emergere la bella prestazione del soprano Erika Grimaldi e del baritono Gabriele Viviani, entrambi felicemente debuttanti nei ruoli. La replica di domenica, con la seconda compagnia di canto e il pubblico motivatissimo venuto in buona parte da fuori città, ha invece registrato momenti di vero entusiasmo. Il tenore Angelo Villari distaccava di due lunghezze il titolare Roberto Aronica, con un canto che sarà pure molto esuberante e che tende all’intonazione crescente nei momenti di maggior foga, ma che è capace di riempire la grande sala con una potenza di voce sicura, rotonda e squillante, tale da mandare il pubblico in visibilio. La Grimaldi, chiamata eroicamente a rimpiazzare la collega del secondo cast appena 16 ore dopo la precedente esecuzione ha migliorato quanto fatto la sera prima, esibendo una totale fermezza e baldanza vocale che il pubblico ha osannato. Meno raffinato il baritono Stefano Meo, rispetto al collega titolare Viviani, ma efficace. Voce più schiettamente italiana quella del basso Abramo Rosalen rispetto al collega titolare Rafal Siwek, ma equivalenti sul piano artistico, così come i due mezzosoprani Cristina Melis e Nino Surguladze, voci diversissime, messe entrambe in qualche difficoltà da una scrittura troppo acuta per le rispettive estensioni vocali. Apprezzato infine Sergio Vitale, che ricopriva la parte comica. Alla guida, il direttore Asher Fisch, che ha impresso grande energia all’orchestra, alla massa sonora, allo stacco dei tempi, per sostenere senza troppi indugi una partitura di tre ore eseguita nella sua quasi integrità, suscitando alla prima replica quell’emozione fra il pubblico mancata al debutto. Allestimento di Yannis Kokkos: costretto a una decisa riduzione per le limitate dimensioni del palcoscenico, ne è uscito giovato.

Marco Beghelli