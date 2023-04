La forza della ’macchia’ nell’umanità di Fattori

di Beatrice Buscaroli

Quale strada seguire? Quale pittura è stata in grado di imporsi come matrice del rinnovamento nella seconda metà dell’Ottocento? Macchiaioli o Impressionisti? Italia o Francia? Oggi la contrapposizione sembra ormai essere risolta, o, quanto meno, decisamente stemperata. Ma nell’immediato secondo dopoguerra quella dicotomia aveva una soluzione inequivocabile che esprime in modo risoluto, quasi focoso Roberto Longhi, introducendo la Storia dell’Impressionismo di John Rewald. Siamo nel 1948 e il maestro della storiografia artistica italiana non ha dubbi: "Buona notte signor Fattori".

Eppure una prima ‘riabilitazione’ di quell’esperienza la si deve all’allievo bolognese prediletto da Longhi, Francesco Arcangeli. Nelle sue ultime lezioni, all’inizio degli anni Settanta, mette a confronto opere coeve di Auguste Renoir e di Silvestro Lega, sottolineando l’originalità dell’opera del macchiaiolo. Gli studenti si esprimono in larga maggioranza (durante un’esercitazione) a favore delle indicazioni critiche dello storico.

Insomma, la competizione innescata da Longhi inizia ad assumere connotati del tutto originali: la stagione dei Macchiaioli richiede una lettura e un’attenzione nuove. Il franco-centrismo della pittura europea del XIX secolo si deve elaborare, riconoscendo le potenzialità di un dialogo aperto, audace e propositivo con quella scuola ’toscana’ che fiorisce verso la metà degli anni Cinquanta.

Ecco perché la ’macchia’ di Giovanni Fattori, che mostra la "solidità dei corpi di fronte alla luce", si rivela ancora nella sua forza: nessuna retorica, nessuna celebrazione estatica, ma piuttosto un realismo sintetico che accompagna la sua pittura tanto nel chiaroscuro potente delle tavole dedicate agli eventi della rivoluzione patriottica, quanto nell’intensità dei ritratti e dei paesaggi.

Nella mostra di Palazzo Fava, Fattori, l’umanità tradotta in pittura, (fino al 1 maggio), sono esposte una settantina di opere che seguono queste direzioni, raggiungendo, nella piccola stanza che raccoglie i ritratti – quasi una privata cappella di famiglia – un’intimità profonda e pensata, ricca di echi e memorie, bravura e cultura. Minuti i formati, anche quando ritraggano scene di battaglia o ritratti di soldati, dove l’effetto reale della ’macchia’ sembra contraddire la dimensione per esprimere una luce chiara e potente che deriva dalla forza degli accostamenti arditi. E poi, a ben guardare, spesso il peso del colore lascia spazio alla trama del legno, ne svela le venature, come in uno straordinario preludio all’arte del futuro, che, silenziosamente, si svela.

Il "narratore dell’epopea risorgimentale – ha scritto Andrea Baboni – va affiancato al poeta delle sintetiche, liriche tavolette degli anni Sessanta; il prosatore dei grandi quadri dei butteri non va disgiunto dal cantore dell’elegia agreste di acquaiole e boscaiole". Fattori è stato tutto questo, oltre che robusto disegnatore e asciutto acquafortista. Interprete di un clima quanto mai controverso, dove la storia viene rivissuta nei suoi contrasti e nelle sue incertezze, senza magniloquenza e infingimenti: nel ’piccolo’ delle battaglie e nel maestoso di una natura che le gesta umane non possono intaccare. In questo non c’è il ’provincialismo’ denunciato dalla blague di Longhi, ma piuttosto l’impegno di porre l’arte in dialogo con una storia ricca di compromissioni, e, forse, di tradimenti.