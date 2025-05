"La frana di Stanco non si ferma. Bisogna intervenire con urgenza"

Occorre risolvere al più presto la grave situazione di dissesto nella zona Stanco-Castagneti in territorio di Grizzana Morandi. E’ la richiesta di Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) che ha presentato un’interrogazione per sapere a che punto è lo stato di avanzamento dei lavori e quali opere, nello specifico, sono state già attuate per eliminare le criticità. "Da un paio di anni – ha precisato la consigliera regionale – la zona Stanco-Castagneti è interessata da uno smottamento sviluppatosi nella parte sommitale del fosso demaniale delle Piane, che coinvolge alcune abitazioni private. Le condizioni sono poi peggiorate con gli eventi meteo del 8 e 9 dicembre 2024. La Regione risulterebbe avere commissionato lavori per opere di consolidamento negli abitati e interventi sui versanti in dissesto nel bacino del Reno, già nel mese di settembre 2024 e avrebbe anche disposto lavori di manutenzione ordinaria nei versanti in dissesto e implementazione della rete di monitoraggio geologico a novembre 2024".

"Anche il Comune di Grizzana Morandi – aggiunge Evangelisti – si sarebbe attivato, nuovamente, per una verifica della situazione, visto il peggioramento delle condizioni del terreno, trasmettendo le proprie valutazioni agli organi competenti, tra cui la Regione. L’attuale situazione risulterebbe di grave pericolosità e richiederebbe urgenti interventi di messa in sicurezza". Per questo motivo la consigliera ha presentato l’atto ispettivo per sapere "se saranno previsti e finanziati ulteriori interventi straordinari, per garantire l’incolumità degli abitanti, la sicurezza degli edifici coinvolti e della strada Provinciale 73" e "quali atti amministrativi sono stati attuati dagli enti preposti". Infine, Evangelisti chiede "quali verifiche sono state realizzate per monitorare il cedimento che risulta notevolmente progredito".