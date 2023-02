La frana di Villa Sassonero ha rallentato la corsa a valle

La frana di Villa Sassonero, ad oggi, fa un pò meno paura. Pare, infatti, stando a quanto riportato dall’amministrazione comunale, che il movimento franoso sia rallentato negli ultimi giorni. Le giornate ‘calde’, dunque, che hanno portato all’evacuazione dell’intera frazione di Monterenzio, per un totale di 18 persone, sono state quelle della scorsa settimana quando la terra ha iniziato ad affossarsi e creparsi, scendendo da monte verso valle.

A fare il punto, oggi, a seguito di numerosi sopralluoghi con i vigili del fuoco, la Protezione Civili, i geologi di Regione e Unibo, e anche con l’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo, è proprio il primo cittadino Ivan Mantovani: "La situazione è monitorata, ad ora sembra che la frana abbia rallentato il suo scivolamento a valle. Fortunatamente non ha comportato ulteriori aggravamenti ai fabbricati, ma soprattutto non ha inciso sul torrente Sillaro né sulla provinciale Sp21. A breve partiranno dei sondaggi in più punti nell’area franosa, questi carotaggi ci consentiranno di capire quali movimenti sono in corso in profondità, nel sottosuolo e come intervenire".

La consigliera comunale Elisa Tagliavini che, con la famiglia è stata evacuata da Sassonero e che, personalmente, aveva ingaggiato un team di geologi per capire la situazione ‘senza filtri’ istituzionali: "La frana è stabile, ma non ci sono altre novità nè informazioni ufficiali. L’UniBo ci ha comunicato l’intenzione di installare alcuni georadar, ma al momento non abbiamo altre informazioni.

Giovedì sera abbiamo in programma un incontro con il sindaco Mantovani e tutta la cittadinanza. Il nostro geologo ci ha detto che prima di rientrare nelle case saranno da fare valutazioni precise ed interventi di drenaggio delle acque sotterranee".

Intanto la Pubblica Assistenza di Monterenzio ha lanciato una raccolta fondi per la frana di Sassonero che si terrà sabato sera, dalle 20, o domenica, dalle 12. Si tratta di una cena e un pranzo, del costo di 25 euro a persona, il cui ricavato andrà ai concittadini interessati da questa calamità. Per le prenotazioni si può chiamare lo 051929218 o il 3356235768.

Zoe Pederzini