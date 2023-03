La frana riparte dopo il maltempo

La frana di Villa Sassonero si sta muovendo di nuovo, anche a seguito delle precipitazioni di questi giorni. "Era prevedibile e i danni si potevano limitare?". Questo quello che il capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia Romagna Marco Mastacchi ha chiesto in Regione durante un question time alla luce degli eventi franosi nel Comune. La località di Villa Sassonero, come noto, è stata interessata da una frana che ha causato ingenti danni al territorio. In poche ore sono crollate due abitazioni, e un’azienda agricola si è trovata con il fienile semi crollato. Dopo sopralluoghi e monitoraggi sui movimenti della terra è stata definita la lunghezza del corpo di frana per circa 1,2 chilometri, con una larghezza massima al piede di circa 800 metri. "Autorevoli esponenti regionali hanno recentemente affermato che la frana di Monterenzio, come altre 400 frane, era ampiamente conosciuta dal nostro Ente, sia come ambito di pericolosità che come area a rischio idrogeologico molto elevato – ha dichiarato Mastacchi –. Mi trovo a interrogare la Giunta regionale per sapere se, considerato che la frana di Monterenzio era ampiamente conosciuta, la Regione non potesse attivarsi prima attivando azioni di manutenzione straordinaria in un momento in cui gli evidenti cambiamenti climatici indeboliscono un territorio e soprattutto per allertare la popolazione insediata permettendo di avere più tempo per allontanarsi e per mettere in salvo proprietà di valore. Chiede inoltre se non ritenga opportuno rivedere alla luce degli eventi la riperimetrazione del territorio, in merito alle aree a rischio".

L’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo ha replicato evidenziando "che il fenomeno franoso si è verificato in area nota, e perimetrata, e che però non era mai stata interessata da un fenomeno così esteso e unitario. Sono state coinvolte aree che non erano considerate in frana anche se comunque soggette a precise norme e zonizzazioni. Di fronte a fenomeni naturali molto complessi, l’evoluzione delle conoscenze segue gli eventi che si verificano e non sempre li precede".

Zoe Pederzini