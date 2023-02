La frana si muove ancora A rischio altre due case

"La frana continua a muoversi e lo sta facendo verso valle". Queste le parole dei vigili del fuoco, ieri mattina, mentre monitoravano la frazione di Monterenzio Villa Sassonero dove, dall’alba di lunedì, la terra ha iniziato a spaccarsi, tanto che gli esperti stanno valutando di rendere inagibili altre due case .

La frazione Sassonero era decisamente cupa, ieri mattina, nonostante il sole splendente. Le case della zona erano disabitate perché tutti i 18 residenti erano stati evacuati già dalle prime ore di lunedì quando la frana ha iniziato a staccarsi dalla montagna. A questo si aggiungono crepacci, vere e proprie voragini nella terra, che continuano ad aprirsi, inesorabilmente, ora dopo ora, in una situazione in continuo mutamento.

Sul posto ieri, con i pompieri che presidiavano l’area anche con i droni, un team di geologi della Regione, della Protezione Civile e dell’UniBo. Anche loro hanno utilizzato i droni nelle ore del pomeriggio di ieri per cercare di capire esattamente le caratteristiche della frana.

"Per ora nella zona vige "l’allerta rossa" perché la terra continua a muoversi - hanno spiegato i geologi stessi ieri mattina -. Stando a una prima indagine si tratta di una frana molto vasta e soprattutto pare molto profonda. Le spaccature principali, e quelle più preoccupanti, potrebbero essere proprio quelle che si trovano a valle nel bosco. E solo quando potremo appurare l’entità effettiva di tutta la frana potremo dare un quadro completo".

Una situazione difficile, dunque, che tiene con il fiato sospeso tutti coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case .

Il primo cittadino Ivan Mantovani, ieri mattina, in Comune parlava della situazione con tono preoccupato: "Potrebbe esserci un’accelerazione improvvisa ed in peggio. Sono situazioni imprevedibili e questa per noi è la grande incognita. Non c’è stata neve nè pioggia in questi giorni eppure la frana si è mossa lo stesso, anche su un terreno secco e questo preoccupa. Si tratta proprio di un moto continuo ed è come se tutto ciò che si trova in quell’area, case, stalle, pali della luce e quant’altro, siano su un ammasso di fango mobile. La terra cede sotto di loro minuto dopo minuto. Si fermerà? Ad ora non possiamo dire se lo farà e nemmeno quando".

Il sindaco Mantovani, lasciando intendere che non si esclude la possibilità di un non rientro, delle famiglie di Sassonero, aggiunge.

"C’è poi la questione del Sillaro che scorre proprio nella vallata. Se dovesse piovere diventerebbe un torrente e se la frana ha spezzato o interrotto il suo alveo invaderà ciò che trova. Ad ora i cittadini sono alloggiati da amici o parenti. Se la situazione non dovesse rientrare dovremo muoverci come Comune e sperare in aiuti delle istituzioni. Ci sono anche attività commerciali e agricole in zona che necessiteranno di aiuto. Certo è che la macchina di soccorsi e istituzioni si è mossa tempestivamente e c’è grande collaborazione". Proprio ieri pomeriggio, infatti, la visita dell’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo.

Zoe Pederzini