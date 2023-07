La frenata del mattone "Mutui alti e scarsa liquidità Compravendite, brusco stop"

Il mercato immobiliare sotto le Due Torri è in sofferenza. A rappresentarlo, è il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, che inquadra lo scenario immobiliare nazionale e locale dopo il periodo pandemico, con un’analisi del quadro macroeconomico. All’interno del contesto economico e sociale, le famiglie sono più fragili e fanno attenzione alle spese. Non riescono, quindi, i cittadini a permettersi di acquistare un immobile. "Il quadro immobiliare è più incerto e meno brillante – afferma Luca Dondi, ceo di Nomisma –. Servono nuovi strumenti per leggere l’immobiliare: c’è difficoltà di accesso al credito, che serve ad alcuni compratori per l’acquisto".

Nello specifico, in città si registra un rallentamento rispetto alla crescita del 2022, legato alla congiuntura economica. L’aumento dei tassi bancari, inoltre, prevede un impatto nel medio periodo, che potrebbe portare a una diminuzione delle compravendite e in futuro anche dei prezzi, ma al momento a Bologna la domanda è ancora solida. "Nel secondo trimestre dell’anno avremo il riscontro di questo fenomeno, con revisione al ribasso del prezzo offerto", analizza Elena Molignoni, head of real estate di Nomisma. L’indice di performance residenziale è negativo nel mercato locale, che scende dal 0,78 al 0,56. Al termine del 2022, il numero di compravendite residenziali aveva raggiunto un nuovo record, registrandone 6.790, in aumento del 3,5% rispetto al 2021.

Nel primo trimestre del 2023, però, l’Agenzia delle Entrate segnala un calo del 24%. Per le nuove abitazioni, i prezzi sono in aumento dell’1,8% sul semestre e del 3,3% sull’anno, ma per comprare servono in media cinque mesi. Le tempistiche spingono gli acquirenti verso l’affitto, ma, anche qui, il mercato segna dei rallentamenti.