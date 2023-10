La frenata di Cna sulla ‘Città 30’: "Rinviare l’inizio delle sanzioni"

Bologna, 24 ottobre 2023 – Artigiani e imprenditori bocciano il progetto della ’Città 30’. La preoccupazione riguarda più che altro le sanzioni che, da gennaio, scatteranno verso gli automobilisti irrispettosi del nuovo limite, fissato a 30 chilometri orari nella stra grande maggioranza delle strade bolognesi. A comunicare il pensiero dei propri associati è Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato, che ha messo in campo un questionario su alcune delle tematiche più infuocate in città, con alcune domande e cinque aree tematiche su cui è stato chiamato a esprimere il proprio parere un campione di 1000 piccole imprese bolognesi, appartenenti a diversi settori. "Abbiamo voluto sentire la loro opinione su cinque temi molto caldi per la città e tutta l’Area metropolitana – spiega Antonio Gramuglia, presidente di Cna Bologna –. E le risposte arrivate, che noi tradurremo in azioni politiche nei confronti dell’amministrazione, sono molto chiare".

Il tema più scottante è proprio il modello della ‘Città a 30 all’ora’, su cui gli associati chiedono maggiore flessibilità e, soprattutto, di procedere per gradi. Nove imprenditori su 10, infatti, sono convinti che sia troppo presto per far scattare le multe con l’inizio del nuovo.

"Certamente ‘Bologna 30 all’ora’ è la questione più rilevante per le imprese – continua Gramuglia –. Il 90% delle aziende ci ha dato indicazioni molto chiare: non è pensabile che dal primo gennaio entrino in vigore le sanzioni, è troppo presto e gli automobilisti non sono ancora pronti. Gli imprenditori hanno confermato le preoccupazioni per la sostenibilità economica e i disagi alle attività, nonché la contrarietà alla generalizzazione dei limiti di 30 all’ora praticamente a tutte le strade di Bologna. Il provvedimento rischia di rallentare, anziché fluidificare, il traffico, e di ottenere effetti contrari a quelli sperati. È consigliabile procedere, nell’attuazione della delibera, per gradi o step successivi e in via sperimentale, oltre che apportare correzioni dove necessario".

Procedere per step, appunto. "Cna conferma la disponibilità al confronto con il Comune, raccogliendo le indicazioni ricevute dagli associati, ma si fa allo stesso tempo portavoce del sentimento negativo con cui le imprese hanno accolto il provvedimento – si legge nel report –. Gli incontri dovranno servire per confrontarsi e non solo per prendere atto di decisioni già prese. Sarà necessario valutare i dati del traffico, con l’analisi dei flussi, per capire i pesi della mobilità privata, pubblica e conto terzi sulla mobilità cittadina, aprendo il confronto anche all’aspetto degli orari della città". Non una bocciatura su tutta la linea, dunque (nonostante il 49% del campione ritenga la misura "completamente sbagliata"), ma un appello a prendere in considerazione tutti gli elementi intaccati dalla nuova viabilità e un’apertura al dialogo.

Non solo ’Città 30’, però, perché gli associati di Cna hanno espresso il proprio pensiero anche su altri aspetti salienti del dibattito locale. A cominciare dai cantieri per le grandi opere, su tutte il tram: le imprese vedono confermati i propri timori relativo a un aumento del traffico, nonostante la maggioranza del campione sottolinei come "le infrastrutture siano utili e vadano fatte" con una maggiore informazione verso i cittadini. C’è poi il problema sicurezza, "peggiorato in questi ultimi anni" per il 60% degli imprenditori. Sul caro-affitti, invece, l’importante è che "gli studenti non se ne vadano da Bologna", mentre deve essere l’università ad affrontare il problema per gli iscritti, "aumentando studentati e opportunità abitative". Non da ultimo, il futuro di Fico, su cui le aziende esprimono un giudizio severo: "Per come è impostato adesso non ha futuro – indicano gli associati di Cna –, ma prima di fare annunci Farinetti doveva condividere la sua idea con i soggetti coinvolti nel progetto".