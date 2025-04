La Gam: 50 anni di arte e sperimentazione

La domanda è indubbiamente impegnativa: in quale direzione indirizzare l’espansione della città? Dove convogliare le nuove funzioni connesse a un insediamento che si presenta come snodo e cerniera tra il nord e il sud del paese? Detto brutalmente: come coniugare in modo moderno centro e periferia?

La Galleria d’Arte Moderna di Bologna (ora MAMbo), che il 1 maggio festeggia il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione progettata nel quartiere fieristico da Leone Pancaldi (1915-1995), pittore e architetto allievo di Adalberto Libera, è una risposta. Una risposta orgogliosa e ambiziosa, che ora compie 50 anni e che fino al 18 maggio espone, nel Foyer del MAMbo una selezione delle stampe originali di Antonio Masotti che all’epoca documentò i lavori di inventario e di allestimento delle prime mostre della nuova sede. Festeggiati tuttavia con qualche perplessità, considerando l’ormai ultradecennale mutamento d’uso che ha investito questo fantastico rettangolo di cemento e vetro nato per dialogare con il Palazzo dei Congressi ed essere centro propositivo di iniziative di ricerca sulle arti contemporanee.

Il ciclo si è ormai irrimediabilmente concluso. Eppure la sua recente archeologia è di tutto rispetto. Basta ripercorrere alcune delle tappe che hanno visto quel quieto gigante adagiato al margine della prima periferia di Bologna ospite di eventi memorabili.

Cominciando proprio da quel 1975, allorché Fabio Mauri dà vita alla performance Intellettuale, con protagonista Pier Paolo Pasolini (il poeta, seduto e immobile, vede scorrere sul proprio busto le immagini del Vangelo secondo Matteo). Attenzione per le arti performative che – dopo i successi del Centro Video Arte ferrarese di Lola Bonora – vede protagonista anche la Gam di Bologna, con La performance oggi, nel 1977, curata da Renato Barilli, con la collaborazione di Francesca Alinovi, Roberto Daolio e Marilena Pasquali.

L’anno successivo è ricchissimo di proposte: da L’altro occhio di Polifemo, investigazione sulle illusioni ottiche e sui problemi legati alle forme della percezione, curata da Giorgio Celli, alla rassegna intitolata La metafisica del quotidiano, curata da Franco Solmi e dalla stessa Pasquali, che inaugura una riflessione tra arte e comportamento, tra arte e realtà quotidiana, coinvolgendo una pluralità di voci critiche (da Achille Bonito Oliva ad Alessandro Mendini, da Tommaso Trini e Lea Vergine, da Rossana Bossaglia a Carlo Arturo Quintavalle). Nel decennio successivo, Renato Barilli cura la grande rassegna L’informale in Italia (1983) e, con Flavio Caroli, Anniottanta (1985), mentre la Pasquali ordina l’importante Morandi e il suo tempo (1985).

Il 1989 vede riaprirsi Villa delle Rose, settecentesco edificio donato al Comune dalla contessa Armandi Avogli nel 1916, "affinché divenisse una galleria d’arte moderna" (e lo restò fino al 1974, sede distaccata della Gam e poi del MAMbo), mentre in Galleria si susseguono mostre di artisti nazionali e internazionali, italiani, stranieri e bolognesi; pittori, scultori, incisori, architetti, fotografi: da Fontana e Morlotti, Bendini e Clemente, dall’indimenticabile Anselm Kiefer, (secondo alcuni il maggiore tra i viventi), ai giovani, giovanissimi…

Il compito della Gam passa al Museo d’Arte Moderna di via Don Minzoni, già Forno del Pane voluto dal primo sindaco socialista del Regno d’Italia, Francesco Zanardi, nello stesso 1915 in cui nasce Leone Pancaldi. Cinquant’ anni di vita, e centinaia di esposizioni, battesimi e rievocazioni di decine di artisti, una genealogia superba di direttori, sedi invidiabili: questa la Galleria.