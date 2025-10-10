La Garisenda che balla perde i soldi Pnrr

Quando si parla di Garisenda non si può rischiare. Quindi se la Torre, uno dei simboli di Bologna, ha una rotazione anomala, come rilevato dagli esperti, bisogna continuare con i monitoraggi. Il rischio? Perdere i 5 milioni di fondi Pnrr a causa di un allungamento dei tempi dei lavori. La storia della grande malata ha origine nel 2023, quando dal ministero della Cultura arrivò il primo alert sulla salute cagionevole di uno dei simboli della città e poco dopo il reperimento dei fondi per la messa in sicurezza. Ieri, dopo il summit tecnico al ministero con i tecnici del Comune non ci sono più certezze.

Lo ammette il sindaco Matteo Lepore su ètv: "Se possiamo usare i cinque milioni del Pnrr, in parte o tutti, lo faremo. Se dovremo sostituirli con altri fondi del ministero, bene. Sennò non sarà un problema l’uno o i due milioni che il Comune deve mettere. Abbiamo raccolto 20 milioni, ci bastano per l’intervento che dobbiamo fare". Per il primo cittadino gli obiettivi restano confermati: "Risolveremo il problema Garisenda entro il 2028", ma ora, vista la nuova rotazione della Torre, "servono nuovi test, non possiamo sbagliare, né avere fretta. Sulla Garisenda non guardiamo in faccia a nessuno". Il cambio di cronoprogramma, da presentare al ministero entro il 20 ottobre, fa infuriare la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni da sempre in prima linea per gestire i problemi della ’grande malata’: "Dal Comune solo scuse per giustificare la propria inettitudine. I ritardi del Comune ci sono stati fin dall’inizio".

ros. carb.