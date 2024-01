La Garisenda si fa ricca. Cresce la raccolta fondi. Vicina quota 20 milioni. E tornano gli esperti

Sta per toccare la lusinghiera quota di 20 milioni di euro, la raccolta fondi che il Comune ha fatto partire a fine novembre per sostenere economicamente i lunghi lavori di restauro della Garisenda. La torre, è noto, dovrà essere stabilizzata una volta per tutte e farlo serviranno svariati milioni di euro, tra messa in sicurezza, restauro vero e proprio e campagne collegate.

Arrivati al giro di boa della Befana 2024, questi sono i dati ufficiali del Comune. I canali di sovvenzionamento sono quattro. Il primo, è quello delle risorse proprie già accantonate da Palazzo d’Accursio, che ammontano per ora a 4,7 milioni di euro. Questo tipo di finanziamento, messo a bilancio, potrebbe variare, aumentando, nel corso dell’anno. Poi ci sono le risorse che arrivano dall’esterno, sia quelle già arrivate, sia quelle promesse dalle aziende. Quel tipo di entrata è arrivata a 3,8 milioni di euro, quindi in aumento rispetto ai dati esplicitati dal sindaco Matteo Lepore a fine anno. Il terzo canale è quello del ministero della Cultura, che soltanto due giorni fa ha definitivamente ufficializzato l’arrivo di 5 milioni di euro per la Garisenda, nell’ambito di un sovvenzionamento tramite Pnrr nel bando destinato alle torri e ai campanili monumentali. Questo finanziamento, va ricordato, fu il primo promesso, addirittura il 10 ottobre 2023, quando la sottosegretaria Lucia Borgonzoni incontro il sindaco Matteo Lepore e la soprintendente Francesca Tomba, per aprire praticamente la ‘crisi’ della Garisenda. Infine, i soldi da viale Aldo Moro, la Regione ha infatti ufficializzato un impegno di 5 milioni per la torre che ha bisogno di cure. Questo totale, provvisorio perché cittadini e aziende intanto stanno continuanando a donare tramite il sito del Comune, ammonta oggi a circa 18,5 milioni di euro, con la quota 20 ben visibile e prospettive rosee.

Intanto dalla prossima settimana ricominceranno, ai piedi della torre, i sopralluoghi dei super esperti. Stefano Podestà, ingegnere strutturista dell’Università di Genova, è nel team di salvataggio e tornerà in questi giorni per analizzare i problemi derivanti dal cedimento del basamento. Poi, lo stesso Podestà effettuerà un secondo sopralluogo assieme ai professori Nunziante Squeglia e Massimo Majowiecki, attorno al 15 gennaio.

Paolo Rosato