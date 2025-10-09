La Garisenda si muove. Torsione su via Zamboni: "Ora serve più cautela"

Eppur si muove (ancora). La Torre Garisenda che da un po’ sembrava silente, ha avuto una nuova torsione, di fatto, ’raddrizzandosi’. Un movimento verso nord, rassicura Raffaela Bruni che guida il Comitato del restauro, "inferiore a un millimetro", ma resta comunque la preoccupazione "perché ruota dalla parte opposta a quella consolidata". L’aggiornamento sulla salute della Torre lo comunica il Comune, alla vigilia dell’incontro tecnico di oggi al ministero della Cultura a Roma. L’amministrazione non vuole fare allarmismi, parla di "rotazione “positiva”", secondo gli esperti, però fa sapere che servirà "maggiore cautela nei lavori di messa in sicurezza". Morale: sarà necessario "un aggiornamento del cronoprogramma", da condividere con il ministero. Sono iniziate infatti le prime operazioni propedeutiche alla sistemazione dei tralicci da Pisa (che sono in arrivo tra una quindicina di giorni), tra cui la rimozione dei basoli e la verifica degli impianti sotterranei, come le tubature fognarie.

A seguito di questi interventi, fa sapere Palazzo D’Accursio, "i sistemi di controllo e monitoraggio attivi sulla Garisenda hanno rilevato una rotazione della torre verso via Zamboni più marcata rispetto alla deformazione attesa per effetto della temperatura". Un movimento che "si è confermato anche nei mesi successivi". Da qui, servono nuove analisi e ci sarà "una maggiore probabilità di attivare più azioni preventive e correttive.

Tradotto: i tempi potrebbero cambiare. Si allungheranno? Possibile. Unica certezza è che "l’ordine dei lavori magari cambierà", fanno sapere fonti vicine a Palazzo d’Accursio. Per quanto riguarda lo spostamento della Torre, "non è causato solo dalle condizioni ambientali, ma collegato a un assestamento delle fondazioni, probabilmente influenzato dagli interventi in corso". L’analisi dei dati, integrata da report giornalieri, indica che questa torsione comunque "rappresenta un ‘ringiovanimento’ rispetto alla deriva annuale consolidata", ma serve comunque fare più attenzione. Oggi nel summit al ministero il Comune farà presente "le nuove esigenze emerse", e "condividerà l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla prima fase di interventi, rientranti nel quadro dei lavori finanziati dal Pnrr, in grado di garantire che la messa in sicurezza proceda in modo sicuro, efficace e compatibile con i vincoli di finanziamento europei". La sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, la prima a far presente i problemi della Torre, "attende di vedere le carte. Ci auguriamo, però, che ci illustrino gli interventi da fare in linea con il Pnrr e soprattutto il cronoprogramma. La vera questione è se spenderanno o non spenderanno i soldi: perché perdere le risorse ottenute dal ministero sarebbe vergognoso... I tempi biblici del Comune – da bolognese – mi preoccupano. Come città non avere a cuore uno dei propri simboli è molto grave". Palazzo d’Accursio taglia corto: "Allungare i tempi e perdere i soldi Pnrr? Quello che ci sta a cuore è la Torre...".