La Geetit fa il bis salvezza. E manda in B Mirandola

Stadium Mirandola

0

Geetit Bologna

3

(23-25, 22-25, 21-25)

STADIUM : Nasari 10, Albergati 17, Bombardi 8, Riccardo Rustichelli 4, Quartarone 1, Rossatti 11, Scarpi (L1); Capua, Schincaglia, Scaglioni. Non entrati: Gozzi, Matteo Rustichelli (L2), Bevilacqua. All. Mescoli.

GEETIT BOLOGNA: Aprile 5, Giampietri 12, Sitti 1, Sacripanti 17, Maletti 10, Listanskis 9, Brunetti (L1); Baciocco, Ronchi, Minelli. Non entrati: Omaggi, Serenari. All. Guarnieri. Arbitri: Nava e Polenta.

La Geetit salva la stagione e la serie A: a Mirandola, i rossoblù di coach Guarnieri chiudono i conti. Dopo aver vinto gara uno dei playout per 3-0, Bologna si ripete al ritorno, chiudendo la serie di questo playout salvezza. Termina in crescendo, la Geetit, a conferma di come i piani all’inizio della stagione fossero ben diversi. Si è persa tra infortuni e un rapporto con coach Marzola esploso proprio dopo un ko a Mirandola nel corso della stagione regolare. Si è ritrovata un po’ per volta, sprecando diverse occasioni, ma al dunque non ha tremato.

La Geetit disputa la miglior gara dell’anno a muro e in difesa, costringendo spesso Mirandola ad attaccare 2-3 volte per trovare il punto. I rossoblù mettono sotto pressione gli avversari con i turni di battuta di Maletti e Sacripanti, trovano un cambio palla fluido, in primis con Giampietri, con Sacripanti e Listanskis letali nella rimonta e nella volata del primo set, chiuso 23-25, grazie alle difese di Brunetti e a riscostruzioni di qualità.

Sale in cattedra Maletti, che oltre a battuta e difesa offre continuità anche in attacco e nel secondo set Bologna scappa subito (12-15). Soprattutto, non trema mai e sbaglia di rado, mentre in casa Mirandola sale la tensione. Maletti chiude il secondo set e Bologna scappa subito nel terzo (5-8, 15-18). È prova di forza, è salvezza, la Geetit sarà ai nastri di partenza della A3 anche nella prossima stagione.

Marcello Giordano