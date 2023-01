La Geetit scalda i motori in attesa del riscatto

di Marcello Giordano

La Geetit è tornata al lavoro. Dopo il rompete le righe del 30 dicembre e tre giorni di libertà e riposo, i rossoblù sono tornati in palestra, agli ordini di coach Marzola, per iniziare la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato, in programma domenica alle 20, al PalaSavena di San Lazzaro, contro la terza della classe Monge Gerbaudo Savigliano. Buone notizie: è tornato ad allenarsi a pieno regime il capitano Filippo Govoni, che nelle ultime settimane era ai box per un problema fisico. La notizia non impatta sul sestetto titolare, dal momento che Govoni è il secondo palleggiatore, ma sulla qualità degli allenamenti e della preparazione alle gare certamente sì, specie se si considera che la Geetit fa a meno del libero Brunetti da inizio stagione e da un mese pure della quarta banda Oliva, che dovrebbe rientrare tra un paio di settimane. Si spiega anche così la flessione di Bologna nel campionato di A3, reduce da tre ko consecutivi con Macerata, Brugherio e Mirandola, maturati spesso da situazioni di vantaggio. Così, ma non solo: la Geetit è una squadra composta per quattro sesti da giocatori al primo anno da titolari in questa categoria, che si è ritrovata per merito quarta e in corsa per le final four di Coppa Italia, poi mancata. I tre giorni di Marzola con i ragazzi, per abbassare la tensione e capire i motivi della flessione. Urge una reazione: anche perché alle porte c’è un ciclo di gare (con Savigliano, Parma, San Giustino, Fano) che nel girone di andata ha visto Bologna perdere quattro gare consecutive, prima della rimonta in classifica frutto di una striscia di quattro vittorie in cinque gare.

Per non rimpiangere i punti e le occasioni gettate al vento negli ultimi turni, Bologna dovrà rifarsi in quelli che sono a tutti gli effetti scontri diretti in chiave playoff: Savigliano è terza, Parma settima insieme a San Giustino a quota 20 punti, mentre Fano è seconda.

Bologna invece è sesta con 21 punti e ai playoff si classificheranno al termine della stagione le prime sette della classe.

Dal recupero psico-fisico dei giocatori e dal lavoro in palestra passerà il percorso di crescita della Geetit, con coach Marzola che dovrà ritrovare su alti livelli lo schiacciatore Francesco Guerrini, in flessione dopo una buona prima parte di stagione, compensata parzialmente dalla crescita di Maletti, dall’inserimento dell’argentino Vinti e dall’opposto Lugli, tra i più continui.