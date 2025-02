’La Genovese’, poesie di Avolio e Madera

Stasera alle 21 Davide Avolio e Gennaro Madera porteranno in scena La Genovese, uno spettacolo di poesia performativa sul tema dell’attesa. La Genovese è un viaggio poetico che esplora l’attesa in tutte le sue sfaccettature: dall’infanzia, alle attese quotidiane più comuni, come un viaggio in autobus e l’attesa della cottura di un sugo che ci mette una intera notte; approfondendo anche quelle più profonde e significative della vita, come quella per l’amore “vero” o l’attesa di un ritorno nella terra che ci ha cresciuti.