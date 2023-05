La ‘Gente strana’ si presenta

C’è molta Bologna nella giornata finale del Bellaria film festival. Si inizia alle 10 al Cinema Smeraldo con la proiezione speciale del film Gente Strana, presentato al pubblico dalla regista Marta Miniucchi e dal produttore Paolo Rossi Pisu di Genoma films. Attraverso fiction e materiale d’archivio, si racconta una delle numerose missioni dell’organizzazione non governativa Cefa, che da decenni lavora per vincere fame e povertà e portare lavoro in Africa e America Latina: il film racconta la storia di due ragazzi, Marco e John, che vengono da paesi e culture diverse e che insieme, ridendo e litigando, provano ad affrontare una sfida incredibile: aiutarsi. Cast di rilievo composto da Cesare Bocci, Matteo Gatta, Lodo Guenzi e, per la prima volta sullo schermo, Maulidi Ismail Kambenga. Presenza bolognese anche nel film Billy di Emilia Mazzacurati (figlia del regista Carlo Mazzacurati che fu il primo presidente della Fondazione Cineteca) che viene proiettato dopo le 21,30 al cinema Astra nella serata di premiazione. Si tratta di Luca Pompozzi, parrucchiere già conosciuto per Coliandro e i set di Diabolik dei fratelli Manetti, ma anche per la serie Rai La porta rossa e per Bigger Splash che ha in questo film, messo le mani tra i capelli del cast, trasformando in particolare Alessandro Gassmann in Zippo, un rocker con capelli lunghi. Il film racconta le vicende di un ex bambino prodigio, rimasto tale nonostante il passare del tempo.

b. c.