"La gentilezza è la prima dote dell’artista"

In un Paese giovane e particolarmente attento alla formazione musicale come l’Estonia, il direttore d’orchestra Paavo Järvi è una figura di riferimento, non solo per la sua fama planetaria, ma anche per la forte attenzione che ha nei confronti dei talenti emergenti, con i quali collabora, aiutandoli ad esaltare le proprie capacità. Come la virtuosa spagnola del violino María Dueñas, che si esibirà, sotto la sua direzione, questa sera alle 20,30 al Teatro Manzoni, insieme alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen all’interno della rassegna Grandi Interpreti di Bologna Festival. In programma il Concerto n.1 in sol minore per violino e orchestra di Max Bruch e le due prime due Sinfonie di Schubert, la n.1 in re maggiore e la n.2 in si bemolle maggiore, composte dall’artista nel giro di pochi mesi, tra i 16 e i 17 anni d’età.

Maestro, Bruch è uno dei suoi compositori preferiti. Quali sono le caratteristiche della pagine che dirigerà?

"Si tratta di uno dei capolavori del romanticismo, una partitura tra le più famose della musica classica, che emoziona ogni volta in maniera diversa, travolge l’ascoltatore con la sua irruenza, lo avvolge. Credo sia una delle pagine migliori per avvicinare il pubblico al suono orchestrale".

Per l’occasione, avrà con sé un talento tra i più apprezzati del panorama internazionale.

"María Dueñas racchiuse in sé tutte le caratteristiche che servono a una interprete per conquistare un ruolo di primo piano nella musica classica. Possiede già una tecnica molto avanzata, un rigore esecutivo che è un punto di arrivo di carriere molto più lunghe della sua, lei ha solo 22 anni. Ma a queste capacità e una innata vocazione, ovviamente, unisce il senso giovanile dell’energia. E questo lo spettatore lo percepisce immediatamente, sente la frenesia, il calore che riesce a trasmettere con il suo violino. E il programma che presentiamo è pensato proprio per far esprimere al meglio le doti artistiche che fanno di lei già una stella".

Maestro, nella sua formazione un ruolo importante lo ha avuto Leonard Bernstein.

"Ho avuto l’onore e la grande opportunità di studiare con Bernstein al Los Angeles Philharmonic Institute, e quello con lui è stato l’incontro decisivo per la mia formazione. Perché la mia relazione, come quella di tutti gli altri frequentatori di quei corsi, andava oltre quella tra Maestro e allievo. Da lui ho imparato quanto conti, nel nostro lavoro, la gentilezza, quanto i valori dell’essere umano devono sempre accompagnare, anzi precedere, quelli dell’artista. La sua è stata una lezione sulla vita, sulla dedizione, sull’impegno, sul bisogno di ampliare gli orizzonti mentali, non solo sulla direzione d’orchestra".

Lei, molto più di tanti suoi colleghi, è particolarmente attento alla registrazione dei suoi lavori.

"Certo, ritengo che entrare in sala di registrazione, produrre dei dischi che documentino il nostro lavoro, sia un dovere per un direttore d’orchestra. Perché registrando diamo l’opportunità a chi non può essere con noi durante i concerti di godere della bellezza della musica che suoniamo, e lasciamo una testimonianza di quello che abbiamo fatto, tramandiamo alle future generazioni esecuzioni delle quali altrimenti non rimarrebbe traccia".