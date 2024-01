La Germani non smette di crederci: passa 93-69 a Trento e si gode il primato

Con 52 punti nel primo tempo Brescia torna a correre. Con Brindisi la squadra aveva peccato di concentrazione, con Treviso di continuità, ma con Trento la Germani gioca una prestazione clamorosa per quaranta minuti e per una notte sarà capolista della massima serie solitaria. 69-93 il finale di quella che è stata una mattanza per la Trento di Galbiati, già coach di Cremona e assistente a Varese, è Biligha, due scudetti con Milano. 27/47 il dato da 2 per una squadra che non bombarda dall’arco, ma pressa alto, recuperare e riesce a correre in transizione, trovando spesso spiazzata la difesa avversaria. 17 i punti di Massinburg, ancora una volta uomo dalla panchina ma molto produttivo, 13 per Christon, 12 per Gabriel e Della Valle, ancora una volta equilibratore di una squadra di cui il capitano è ispiratore e mano armata. Una vittoria netta per una squadra che può davvero pensare di presentarsi a Torino da prima in classifica.

La Germani tornerà in campo domenica prossima alle ore 16.30 con la Estra Pistoia, sorpresa della stagione con la Vanoli Cremona e qualificata alle Final Eight di Torino di metà febbraio.

TRENTO-GERMANI BRESCIA 69-93

(17-25, 32-52, 47-77.

TRENTO: Ellis 4, Stephens 4, Hubb 2, Alviti 10, Niang 4, Conti, Forray 10, Cooke, Udom 5, Biligha 9, Grazulis 16, Baldwin 5. Allenatore: Galbiati.

BRESCIA: Christon 13, Gabriel 12, Bilan 4, Burnell 11, Massinburg 17, Tanfoglio, Della Valle 12, Petrucelli 5, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 13, Porto. Allenatore: Magro. A.L.M.