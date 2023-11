La gestione del rischio nelle M&A: "Dalle polizze nuove opportunità"

Abbattere i rischi, se non addirittura azzerarli. Ecco l’obiettivo cui tendere oggi nell’ambito di acquisizioni e fusioni societarie che sempre più si caratterizzano come operazioni insidiose, alla luce di un contesto economico e geopolitico internazionale instabile. Come organizzare una strategia in grado di tutelare il più possibile il venditore – ma non solo – è stato il focus di un recente convegno organizzato dall’American Chamber of Commerce a Bologna, ospitato dallo Studio Gnudi, che ha riunito al tavolo per un confronto approfondito sul tema professionisti di Aon, dello Studio Gnudi e dello Studio Gianni & Origoni.

“La gestione dei rischi nelle operazioni di M&A: guardare al futuro in modo consapevole“ è stato il tema di discussione tra Davide Burani, Head of advocacy dell’American Chamber of Commerce in Italy, Piero Gnudi, presidente dello Studio Gnudi, Luca Franzi, vicepresidente esecutivo di Aon SpA e vicepresidente di American Chamber of Commerce in Italy (moderatore della tavola rotonda), Elena Alberti, Managing director di PAG Italy, Michele Poggipolini, Ceo di Poggipolini, Federico Dettori, partner di Gianni & Origoni, Andrea Foti, Managing director & CCO EMEA M&A di Aon e Gianluca Settepani, partner dello Studio Gnudi.

Alla tavola rotonda, è stato Foti a delineare il quadro del mercato dell’M&A che, negli ultimi 18 mesi, è stato contraddistinto da un forte impatto delle politiche delle banche centrali, dall’inflazione, da un generale rallentamento della domanda e da un’impennata dei costi energetici. In questo scenario si sono inseriti le continue incertezze dettate dalla guerra Ucraina-Russia e da tensioni nell’area del Pacifico, unite a difficoltà nella supply chain, nel financing – in particolare per deal grandi –, nel mercato della raccolta per i fondi più complesso e nel disallineamento delle aspettative sui multipli tra sellers e buyers. Ma se è vero che questi 18 mesi hanno introdotto variabili di rischio nuove, si sono anche affermati trend emergenti proprio nei deal di M&A. Coinvestimenti, fondi di private debt, una maggiore attenzione nella preparazione degli accordi e una dinamicità nei deal medio-piccoli hanno indotto soluzioni ’creative’ per il finanziamento delle operazioni. Nell’ambito della negoziazione di un deal di M&A, è ormai prassi comune ricorrere a strumenti assicurativi per gestire i rischi non noti attraverso le polizze W&I, mentre in precedenza erano coperti attraverso le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dal venditore; per i rischi noti, invece, si assiste alla graduale diffusione di polizze volte a coprire rischi fiscali, contenziosi e rischi ambientali che in alternativa sarebbero oggetto di negoziazioni contrattuali, aggiustamenti-prezzo eo indennizzi specifici.

In questo scenario, nella gestione del rischio in operazioni di M&A il tema fiscale assume un ruolo chiave e solitamente affidato a consulenti specializzati, come ha sottolineato lo stesso Settepani. Come? Attraverso, ad esempio, l’assistenza nella Tax Due diligence, finalizzata a evidenziare i rischi collegati alla posizione fiscale. Oppure con l’assistenza nella scelta della struttura tecnica dell’operazione: share deal, asset deal, fusioni, scissioni e operazioni di conferimento, con particolare riferimento al “diverso” regime di trasferimento dei rischi sull’acquirente a seconda della soluzione utilizzata. O ancora con l’assistenza nella negoziazione contrattuale di alcune clausole fiscali influenzate dalla variabile fiscale (prezzo e garanzie) e l’assistenza post-closing, per la gestione delle richieste d’indennizzo derivanti dall’emersione delle violazioni fiscali latenti.

Dettori, infine, si è focalizzato sul tema della tutela dei rischi da violazione di Representation & Warranties negli share purchase agreements: dalla garanzia dei venditori e garanti ’tradizionale’ all’assicurazione W&I. In particolare si è discusso del rischio delle passività per l’acquirente derivanti dall’inesattezza o dalla non veridicità delle dichiarazioni e garanzie (R&W) rese dal venditore nell’ambito di un contratto di acquisizione (share purchase agreement). Poi della tutela del diritto all’indennizzo che spetta all’acquirente a fronte del rilascio delle R&W da parte di un venditore e della circoscrizione dei rischi a seguito delle attività di due diligence. Infine, focus sul sistema ’tradizionale’ dell’indennizzo di passività e come cambia la prospettiva con l’introduzione dalle polizze M&A Insurance, e un approfondimento sulle polizze W&I (Warranty & Indemnity) attraverso le quali l’assicuratore assume il rischio del danno derivante all’assicurato e che consente di trasformare una passività potenziale in un costo assicurativo quantificato.