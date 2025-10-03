La giornata dei risvegli. Dare una mano a chi esce dal coma

Risvegliare le coscienze. Di tutte le persone che sono vicine a chi è in coma o si è risvegliato e di tutti i ’non coinvolti’, i cittadini. Per questo il 7 ottobre si celebra la ventisettesima ’Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma - vale la pena’. Data in cui ricorrerà anche l’undicesima Giornata europea dei risvegli con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo. "Questo percorso è nato dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e dall’Azienda Usl di Bologna con cui collaboriamo dall’inizio, dal 1999, da quando Luca era da poco scomparso", ricorda Fulvio De Nigris, padre del giovane la cui vicenda è rimasta nel cuore di chi vive a Bologna e non solo. É la storia di un giovane di 15 anni che in seguito a un intervento andò in coma. Era il 1997, la città mise in moto una gara di solidarietà per finanziare le cure del ragazzo. La raccolta funzionò e Luca potè andare in Austria a curarsi in una clinica specializzata. Qui in pochi mesi, il 7 ottobre, appunto, il giovane si risvegliò dal coma, ma la mattina dell’8 gennaio del 1998 morì. Perché rimanesse un ricordo sempre acceso del figlio, i suoi genitori, Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, decisero quindi di aprire la Casa Dei Risvegli. Uno spazio in cui la parte clinica riabilitativa si fonde con le attività di formazione dei familiari, che qui hanno la possibilità di vivere a fianco della persona malata. Una realtà in cui la ricerca si fonde con attività cliniche di teatro e musica. Tante le iniziative in programma per un’edizione che, come ha ricordato la vicepresidente della Fondazione, Maria Vaccari, sarà sotto il segno della ’partecipazione’.

Si parte luned ottobre con una giornata di workshop, convegni e performance sulla relazione tra Teatro e Cura organizzati in collaborazione con DamsLab/la Soffitta dell’Università di Bologna. La giornata clou, martedì 7 ottobre, partirà con le attività di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, cui seguirà un flash mob e la partenza di un autobus scoperto diretto proprio alla Casa dei Risvegli. L’open day, a cui parteciperanno le autorità e il testimonial Alessandro Bergonzoni, si concluderà con il collegamento con le città di Pescara, Verona, Varese e Valencia e culminerà con il classico lancio dei palloncini ai quali si affideranno i ’messaggi per un risveglio’. La sera poi, al teatro Duse l’appuntamento con Bergonzoni e il musicista Antonello Salis ’Dire, fare combaciare, leggere e concertamento’.Un xcoro comune ieri alla presentazione: "Serve una legge su caregiver".