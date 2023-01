La Giornata della Memoria Film, libri e mostre per ricordare

Torna il Giorno della Memoria e per fermarsi a ricordare l’orrore della Shoah e le sue vittime sono tantissimi gli appuntamenti organizzati nella giornata di oggi. Vediamone alcuni. Questa mattina in via Zamboni 33 davanti alla lapide nel corridoio di Palazzo Poggi, oltre alla corona di fiori sarà posta una struttura nera per simulare l’asfalto carbonizzato con alcune formelle in cartone di colore ottone che riprodurranno le pietre di inciampo. Vi saranno incisi i nomi degli studenti dell’Università di Bologna deportati o che hanno dovuto lasciare gli studi per sfuggire all’arresto. Si tratta di una delle iniziative che l’Ateneo ha messo in campo per ricordare i suoi studenti vittime di olocausto, mentre a Mario Finzi, bolognese e laureato dell’Alma Mater, è dedicata la mostra che si inaugura oggi: Mario Finzi. Un ragazzo fantastico, organizzata nell’ambito degli eventi per la Giornata della memoria 2023 dal Museo Ebraico nella Manica lunga di Palazzo D’Accursio (fino al 6 febbraio). Al Museo di via Valdonica prosegue poi la mostra La Shoah a Bologna nelle carte dell’archivio Sinigaglia.

Appuntamento anche da Feltrinelli (piazza Ravegnana 1): alle 18 si terrà la prima presentazione nazionale del libro di Giorgio Fabre, in uscita proprio oggi,Il Gran Consiglio contro gli ebrei. 6-7 ottobre 1938: Mussolini, Balbo e il regime. Il volume (Il Mulino) ricostruisce la discussione all’interno del Gran consiglio del fascismo del documento che diede origine alle leggi razziali, redatto da Mussolini: all’Archivio centrale dello stato è stata ritrovata la copia annotata da Italo Balbo, con appunti presi nel corso della discussione. Fabre ricostruisce gli interventi di Mussolini e degli altri membri del Consiglio e l’elaborazione del documento finale.

Fra i tanti linguaggi non poteva mancare quello del cinema. Nella Sala Cervi della Cineteca, alle 18.30, si presenta Nomi al vento, il nuovo lavoro documentario di Anna Albertano, presente assieme a Giuliana Fornalè di ANED e Rita Monticelli. Ispirato alle opere di Primo Levi, il film ripercorre, con foto e filmati provenienti da archivi nazionali e internazionali, luoghi e aspetti cruciali della persecuzione, della prigionia e dello sterminio nazista degli ebrei. In Pinacoteca, invece, si potrà vedere (alle 15, alle 16 e alle 17) il film Viaggio nella notte di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni tratto dalla testimonianza del Nobel per la Pace Elie Wiesel.

Spazio anche al teatro. Per i più piccoli ecco Sassolino, spettacolo de La Baracca, Testoni Ragazzi e Teatro del Baraccano (stasera e domani alle 20.30 e domenica alle 17) ispirato all’albo illustrato di Marius Marcinkevičius e illustrato da Inga Dagilė (Caissa Italia). Al teatro del Navile Gioia Cacciari e Nino Campisi porterrano in scena Destinatario sconosciuto di Katherine Kressmann Taylor. In Regione, infine, questa mattina alle 10 si presenta L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti di Roberto Franchini, assieme al podcast Ero un violoncellista con le voci di Moni Ovadia e Franchini.