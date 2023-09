La giungla dei cantieri del Tram. Code e traffico rallentano la città. Le opposizioni: "Scelte scellerate"

L’estate sta finendo. Ma non i cantieri. Che, anzi, rischiano di paralizzare la città. Si tratta dei lavori per la linea rossa del Tram che hanno alcuni punti ’caldi’: il tratto di via Emilia PonenteSaffi e la zona della Fiera. Per il tratto Saffivia Emilia Ponente, appena ’liberato’ dal cantierone del Ravone, ci sono lavori sul lato sud della carreggiata di via Emilia Ponente e via Saffi, ma sono partiti anche i lavori per la realizzazione del nuovo viale in zona Ospedale Maggiore. Si tratta di uno dei lavori di ’compensazione’ dell’infrastruttura che prevede la piantumazione di 76 nuovi alberi, al posto delle 55 alberature rimosse per l’esecuzione dei lavori. Altra zona con cantieri (e traffico) è quella della Fiera. I lavori del macro-cantiere del tratto ‘F’ del progetto, iniziati a luglio, interessano via Serena e viale della Repubblica con termine previsto, rispettivamente, per agosto e ottobre 2024. I lavori nel tratto E proseguono in viale della Fiera e viale Europa con termine previsto per dicembre 2023 e gennaio 2024.

In sintesi: difficile non incontrare code. O traffico intenso. Situazione che rischia di peggiorare con l’inizio delle scuole (domani si parte) e con le prossime manifestazione fieristiche. In programma dal 25 al 29 settembre c’è il Cersaie e il Comune sta predisponendo misure per garantire una viabilità senza intoppi (oggi è previsto un incontro tecnico). Visti il sovrapporsi dei cantieri l’amministrazione fa sapere che informerà la cittadinanza con pannelli fissi nei cantieri (dovrebbero essere installati la prossima settimana), mentre continua il volantinaggio e resta attivo il call center (800078611). Sia in Fiera, sia in zona Ospedale Maggiore ci sono anche infopoint ’fisici’ e un punto informativo mobile su cargo bike elettrica. A tutto questo si aggiungono i micro-cantieri del Passante che, al momento, sono a impatto praticamente zero sulla viabilità, ma in futuro si aggiungeranno alla giungla dei lavori, e pure un ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del nodo di Rastignano. La bomba, fa sapere l’amministrazione metropolitana, "non rappresenta allo stato attuale un pericolo e i lavori stanno proseguendo, in attesa delle operazioni di disinnesco che verranno pianificate settimana prossima". Rinviate, invece, i lavori per riaprire l’uscita di via Torriane in direzione Pianoro, agognata dai residenti.

Da qui, le opposizioni non risparmiano critiche all’amministrazione. Manuela Zuntini di FdI che definisce "fallimentari" le scelte di Matteo Lepore: "Non sono ancora iniziate le scuole ma grazie a una serie infinita di cantieri piccoli e grandi la città è già nella morsa del traffico. Da via Saffi a via Emilia Ponente alla zona Fiera che con il Cersaie vedrà l’arrivo di centomila persone. Siamo curiosi di vedere come si ridurrà Bologna quando a tutto questo si aggiungeranno i cantieri della linea verde e del Passante". Sulla stessa linea Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega: "Da anni denunciamo il rischio di paralisi della città. Si lavori subito a un coordinamento per minimizzare i danni causati dalle scelte del Pd". Critico anche l’azzurro Nicola Stanzani: "Siamo solo all’inizio: Città 30, corsie ciclabili con perdita di carreggiata e di posti auto e poi cantieri ovunque per Tram e Passante senza contare qualche stramberia come le pedonalizzazioni e le piazze scolastiche naif. Il problema è che si tratta di una scelta deliberata: costringere tutti alla dismissione del mezzo privato. E forse ci riusciranno".

Attaccano i civici di Bologna ci piace, Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase: "Lo avevamo annunciato che i lavori in corso e i tanti, forse troppi, cantieri aperti che non si riescono a chiudere, stanno rendendo Bologna sempre meno vivibile e sempre più inquinata". Conclude Francesca Scarano (Misto): "Proprio nel momento in cui la fiera sta cercando di risollevarsi da anni bui l’arrivo dei cantieri del tram ed altri (insieme alla presenza degli autovelox) rappresenta l’ennesima tempesta perfetta per bolognesi e kermesse fieristiche".

ros. carb.