"La giunta ascolti le nostre idee"

Salta l'incontro e nascono tensioni tra l'amministrazione comunale e 'ComiCorlo', il Comitato nato nell'agosto del 2024 con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, la flora, la fauna, il paesaggio e di diffondere la memoria storica della zona di via Corlo dove per anni è proseguita l'attività della cava di ghiaia che rischia ora di lasciare il posto a un enorme parco fotovoltaico. "Fin dalla nostra nascita – spiega in una nota il Comitato –, abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, ritenendo che solo attraverso un'azione congiunta si potesse realizzare una protezione efficace del territorio e una promozione della sua storia". Per questo ComiCorlo ha accolto con "sorpresa e disappunto" la decisione del Comune di annullare l'incontro che si sarebbe dovuto svolgere giovedì "nel corso del quale ci si sarebbe confrontati sulle novità sopraggiunte nello spazio intercorso dal primo incontro avvenuto il 4 novembre, nel quale peraltro ci eravamo lasciati con l'impegno di aggiornamenti quindicinali che non hanno mai avuto seguito", dettaglia il comitato. L'annullamento è motivato dal fatto, sostiene il Comune, che "non ci siano novità di rilievo che giustifichino l'incontro". Tesi però smentita da ComiCorlo che anzi ritiene che "negli ultimi tempi, anche a livello nazionale, siano emerse novità importanti sulla realizzazione dei mega impianti fotovoltaici".