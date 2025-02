La giunta Bologna-Firenze: "Tutela per i centri storici"

"Due città, una visione". O, detta in modo più pratico, "un’alleanza politica e amministrativa". L’asse tra Bologna e Firenze fa un altro, grande passo avanti. Dopo la partenza del Tour de France e i ‘bilaterali’ del passato, ieri, per la prima volta, è andata in scena la ’giunta congiunta’ tra le le città ‘cugine’. "Un primo appuntamento", organizzato a Palazzo Vecchio, a cui ne seguirà un altro sotto le Torri entro la primavera, come spiegano il sindaco Matteo Lepore e la collega fiorentina Sara Funaro. Ed è proprio Lepore che dipinge l’iniziativa come "un’alleanza" tra territori, ovvero "un modo per proporre al governo istanze e proposte".

In questo primo tavolo le due giunte al completo hanno affrontato quattro punti. Cultura, partecipazione, ma soprattutto due temi connessi e intrecciati su cui sia Bologna che Firenze sono chiamate a fare i conti: la questione casa e la vivibilità dei centri storici. "Ci vogliamo battere per la tutela e la vivibilità dei nostri centri storici e vogliamo che quello di Bologna e di Firenze siano considerati un idealtipo. Per questo creeremo un centro studi anche per aiutare le altre città italiane", annuncia Lepore. Inoltre, prosegue, "vogliamo lavorare sulla questione dell’abitare, che è un’emergenza nazionale ed europea su cui pensiamo occorra creare un fondo nazionale ed europeo. Finalmente l’Europa ha un commissario all’Abitare e una commissione speciale, ma bisogna definire dove indirizzare le risorse: noi vogliamo che vadano sull’abitare per le persone che non riescono ad avere casa, a partire dagli studenti e dalle persone più in difficoltà". E ancora: "Sono molto contento di questa alleanza – aggiunge Lepore –, ci unisce l’alta velocità e il cammino degli Dei, due velocità che servono a tenere insieme le nostre comunità". E ancora, il tema città 30: "Sono migliaia i sindaci, di centrodestra e centrosinistra, che portano avanti le zone 30. Il Paese per fortuna è più avanti, ci sono tantissime esperienze positive: si tratta di continuare a lavorare sulla sicurezza stradale", chiude Lepore.

Anche Funaro parla di "fronte comune" sulle politiche abitative. "A Firenze – osserva – stiamo spingendo moltissimo. Penso alla ristrutturazione degli alloggi, alla costruzione del social housing, agli studentati e ai contributi per l’affitto". A tutto questo, però, "si deve aggiungere un punto nodale: le agenzie sociali per la casa, che devono essere funzionanti per tenere in rete anche il mercato degli affitti. Su questo Bologna ha un’esperienza importante". Altro tema è la partecipazione. Quella intesa come spinta alla "co-progettazione e co-programmazione per avere partenariati sempre più forti tra l’amministrazione" e gli attori locali su cui "Bologna è una realtà molto avanza", sottolinea Funaro.