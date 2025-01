La giunta in ascolto stasera alla Cicogna

Sarà dedicato ai cittadini della Cicogna l’ultimo appuntamento di gennaio con "Incontri di Comunità", il tour tra i cittadini della sindaca Marilena Pillati, assieme a tutti i membri della giunta comunale. Oggi l’appuntamento è nella sala parrocchiale della chiesa di San Luca Evangelista con inizio sempre alle 20.30. L’amministrazione dialogherà con i cittadini per ascoltare le loro esigenze, ricevere suggerimenti e consigli ma anche per spiegare qual è l’idea di città e di comunità che si vuole attuare per i prossimi anni. Per partecipare è consigliato, ma non obbligatorio, registrare la propria presenza attraverso l’apposito modulo presente sul sito del Comune.