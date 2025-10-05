Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri per GazaCorteo automobilisti infuriatiIncendio al polo chimicoEsselungaSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaLa giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio
5 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio

La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio

Il sindaco Vignoli incontrerà i cittadini per illustrare i conti e raccogliere suggerimenti e osservazioni.

Il sindaco Luca Vignoli

Il sindaco Luca Vignoli

A tu per tu con il bilancio. L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha organizzato una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno tra il 7 e l’11 ottobre con la partecipazione del sindaco Luca Vignoli e della giunta, per far conoscere le risorse finanziarie a disposizione della collettività, capirne l’utilizzo, raccogliere le esigenze del territorio e dei cittadini perché possano trovare riscontro nei conti del Comune.

"L’autunno è tempo di bilancio – dice il primo cittadino –: è infatti in questo periodo dell’anno che si costruisce il bilancio di previsione dell’anno successivo. Per realizzare le opere pubbliche ed erogare servizi è necessario fare una programmazione finanziaria. Da quest’anno c’è una novità: vogliamo metterci all’ascolto dei territori e coinvolgere la cittadinanza con una serie di incontri dedicati al bilancio 2026".

Gli fa eco Francesco Baldacci, assessore comunale al Bilancio: "Questi incontri hanno la caratteristica di informare i cittadini sulle previsioni che abbiamo per il 2026, spiegare i contenuti del bilancio approfonditamente, ma anche, e soprattutto, ascoltare le richieste, le speranze e i desideri della cittadinanza. Successivamente introdurremo un momento di verifica per condividere le proposte pervenute e che l’amministrazione ha condiviso e inserito nel bilancio di previsione".

"A consuntivo – conclude l’assessore Baldacci – ci saranno quindi altri incontri per verificare tutti insieme com’è è andata l’annata che ci aspetta". Queste le date e i luoghi di svolgimento degli incontri, in programma la prossima settimana con inizio alle 20.30: si inizia martedì sera a Trebbo, nel salone parrocchiale, in via Lame; si prosegue mercoledì a Primo Maggio - Villa Salina Malpighi, in via Galliera; giovedì a Castel Maggiore al Teatro Biagi D’Antona, via Giorgio la Pira. E infine sabato, alle 11, a Castello, nella piazzetta di via Matteotti.

p. l. t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata