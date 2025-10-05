La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio

A tu per tu con il bilancio. L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha organizzato una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno tra il 7 e l’11 ottobre con la partecipazione del sindaco Luca Vignoli e della giunta, per far conoscere le risorse finanziarie a disposizione della collettività, capirne l’utilizzo, raccogliere le esigenze del territorio e dei cittadini perché possano trovare riscontro nei conti del Comune.

"L’autunno è tempo di bilancio – dice il primo cittadino –: è infatti in questo periodo dell’anno che si costruisce il bilancio di previsione dell’anno successivo. Per realizzare le opere pubbliche ed erogare servizi è necessario fare una programmazione finanziaria. Da quest’anno c’è una novità: vogliamo metterci all’ascolto dei territori e coinvolgere la cittadinanza con una serie di incontri dedicati al bilancio 2026".

Gli fa eco Francesco Baldacci, assessore comunale al Bilancio: "Questi incontri hanno la caratteristica di informare i cittadini sulle previsioni che abbiamo per il 2026, spiegare i contenuti del bilancio approfonditamente, ma anche, e soprattutto, ascoltare le richieste, le speranze e i desideri della cittadinanza. Successivamente introdurremo un momento di verifica per condividere le proposte pervenute e che l’amministrazione ha condiviso e inserito nel bilancio di previsione".

"A consuntivo – conclude l’assessore Baldacci – ci saranno quindi altri incontri per verificare tutti insieme com’è è andata l’annata che ci aspetta". Queste le date e i luoghi di svolgimento degli incontri, in programma la prossima settimana con inizio alle 20.30: si inizia martedì sera a Trebbo, nel salone parrocchiale, in via Lame; si prosegue mercoledì a Primo Maggio - Villa Salina Malpighi, in via Galliera; giovedì a Castel Maggiore al Teatro Biagi D’Antona, via Giorgio la Pira. E infine sabato, alle 11, a Castello, nella piazzetta di via Matteotti.

p. l. t.