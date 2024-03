La Giunta perde i pezzi. L’assessore Cristoni lascia

La giunta di San Lazzaro perde i pezzi. A tre mesi dalle elezioni amministrative dell’ 8 e 9 giugno prossimo, Michele Cristoni, assessore con deleghe al Bilancio, Personale, Patrimonio, Organizzazione dell’Ente e Innovazione Tecnologica, ha dato le dimissioni.

L’annuncio è stato fatto durante l’ultimo incontro di giunta e, fino all’ultimo i colleghi hanno pensato che l’improvvisa decisione sarebbe potuta rientrare. Invece non è stato così. E da ieri la notizia è diventata ufficiale tanto che la prima cittadina di San Lazzaro ha già ufficialmente preso atto della decisione e firmato le dimissioni. Non sono però note, almeno ufficialmente, le ragioni che hanno spinto uno degli uomini più fidati della sindaca Isabella Conti a uscire dalla Giunta proprio ora.

Ma i rumors di Palazzo si fanno sentire. Qualcuno sussurra che la scelta sia stata presa dopo la delusione per una mancata candidatura. Ma a queste indiscrezioni non corrispondono riscontri credibili, non ci sarebbe un presunto ‘tradimento politico’ alla base di questa decisione. Secondo altri rumors, invece, più verosimili, la decisione dell’assessore sarebbe stata presa esclusivamente dopo valutazioni personali. Con il bilancio comunale già chiuso, infatti, Cristoni non avrebbe più nulla in sospeso e mancando solo tre mesi alle elezioni questa decisione non avrebbe causato problemi. E vista la fine imminente del suo mandato avrebbe deciso di dedicarsi completamente alle sue questioni personali e professionali.

La sindaca uscente Isabella Conti, come noto, ha deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Marilena Pillati, già vicesindaca a Bologna (con sindaco Virginio Merola) e oggi consigliera regionale per il Pd. "Decisamente capace e idonea a raccogliere il mio testimone e a proseguire nel solco delle mie politiche", ha detto Conti recentemente. Un’investitura che in un primo momento aveva creato non pochi grattacapi alla coalizione, visto che l’assessora civica di centrosinistra Sara Bonafè sembrava volesse correre in solitaria, con il ‘rischio’ che si portasse appresso pezzi dei dem e di rilevante società civile. Grazie alla mediazione di Pillati, lo strappo è stato subito ricucito e tra la candidata a sindaca e l’assessora uscente è stato raggiunto un accordo politico, con Bonafè che appoggerà Pillati. Il centrosinistra, a San Lazzaro, come noto dovrà fare i conti con un’agguerrita compagine di centrodestra, rappresentata dal candidato Alessandro Sangiorgi (FdI). Di certo, sembra irripetibile la vittoria bulgara con l’80% ottenuta da Isabella Conti cinque anni fa, politicamente un’era geologica fa.