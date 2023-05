La giunta ripiana il bilancio "Ora risorse per i cantieri"

Il conti del comune di Vergato non sono solo in ordine, ma con "una gestione molto oculata delle risorse" l’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Argentieri, ha ripianato un disavanzo di bilancio che nel 2015 ammontava a 732.845 euro e che, stando alle attuali normative, doveva essere completamente saldato entro il 2045. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato – spiega Paola Sarti, assessora al Bilancio del municipio vergatese – senza incidere sul portafoglio dei contribuenti. Anzi abbiamo cercato di mantenere i servizi già presenti e, quando necessario siamo intervenuti con provvedimenti specifici, penso al lungo periodo della pandemia durante la quale abbiamo lasciato invariate alcune tasse se non addirittura sospese. Per questo siamo orgogliosi del risultato raggiunto".

In effetti si tratta di un risultato importante sia dal punto di vista economico che sul fronte politico, anche perché è arrivato in un momento in cui le casse delle amministrazioni locali hanno affrontato situazioni congiunturali complesse legate prima alla crisi economica, poi alla pandemia ed infine alla crisi energetica. Alla fine del 2018 l’importo del disavanzo era pari a 529mila euro. Il lavoro svolto dall’attuale amministrazione non solo ha mantenuto gli standard degli anni precedenti, ma ha anche cercato di implementare quei servizi come l’asilo nido, che avevano un numero di richieste superiori al previsto.

"Il nostro è stato un lavoro di squadra con un unico obiettivo – dice il sindaco Giuseppe Argentieri – quello di cercare di ridurre il più possibile il disavanzo e, invece, lo abbiamo ripianato e anche con largo anticipo rispetto al tempo indicato dalla normativa. Ringrazio tutto il personale dell’Amministrazione per questo risultato. Da oggi e fino alla fine del nostro mandato, maggio 2024, lavoreremo con un bilancio che ci permette maggiore flessibilità senza avere dei vincoli agli investimenti. In quest’ultimo periodo abbiamo avviato diversi lavori, gli ultimi il ripristino della scalinata del Pincio e l’area dei Giardini pubblici, abbiamo in previsione altri cantieri che miglioreranno il volto del capoluogo e delle sue frazioni".

In realtà ci sarà spazio anche per qualche nuova opera, dato che in realtà il rendiconto finale prevede un avanzo positivo di circa 330mila euro. La strategia del sindaco Argentieri e della sua giunta ha avuto risultati positivi anche in ambiti che non dipendono strettamente dalla gestione locale. La volontà di dialogo senza arrivare allo scontro ha aperto uno spazio importante di confronto per quanto riguarda il futuro dell’Ospedale di Vergato, un tema che domani sarà discusso nel comitato del distretto socio sanitario.

