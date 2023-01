La giunta sostiene all’unanimità la rivolta delle donne iraniane

Approvata in Giunta a Minerbio la mozione di sostegno al popolo iraniano. L’approvazione è stata comunicata dall’amministrazione comunale: "La Giunta esprime piena solidarietà e vicinanza alle donne iraniane e a tutti i manifestanti che da mesi si sono ribellati alla sistematica violazione dei più elementari diritti umani da parte di chi governa e mette in atto politiche autoritarie dal pensiero offuscato e pervaso dal fondamentalismo religioso. L’urlo di chi non si arrende ai soprusi si allarga a fasce sempre più ampie della popolazione. Le proteste delle donne e degli uomini iraniani che con coraggio, audacia e sprezzo del pericolo mettono a repentaglio la propria vita non possono rimanere inascoltate ma devono essere raccolte e sostenute affinché si possa far vacillare il regime e i pilastri ideologici che lo sostengono e si possano, per libera autodeterminazione del proprio popolo, riconoscere le libertà fondamentali e i diritti universali dell’uomo da tempo rivendicati".

La dichiarazione, poi, prosegue: "Per questi motivi, la Giunta delega al sindaco Roberta Bonori ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile a sostenere la causa e le rivendicazioni del popolo iraniano e di tutti i popoli che in situazioni analoghe lottano e protestano per la libertà, togliendo ogni possibile alibi giustificativo a posizioni ideologiche repressive".