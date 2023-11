La giunta: "Sulle ciclabili 29 lampioni illuminati a led"

Il Comune di Galliera ha acceso due nuovi impianti d’illuminazione pubblica sulle piste ciclabili di via Provinciale e via I Maggio. Il primo ha visto l’installazione di 15 pali e altrettante lampade a led lungo via Provinciale a San Vincenzo, mentre il secondo ha riguardato la via I Maggio a Galliera località Antica, dove è stata disposta l’installazione di 14 pali e altrettante lampade a basso consumo con tecnologia led. "Sono ben 29 – precisa il sindaco Stefano Zanni – i nuovi punti luce al led che illuminano due importanti percorsi ciclo-pedonali e frequentati ogni giorno da tantissimi cittadini. Due interventi che siamo felici di aver realizzato e che nascono da richieste di numerosi residenti che lamentavano scarsa sicurezza e impossibilità di utilizzo nelle ore serali. Questi nuovi sistemi di illuminazione aumentano e rafforzano la sicurezza per pedoni e ciclisti". "Crediamo sempre più nel valore delle ciclabili - continua l’assessore ai Lavori pubblici e urbanistica Giulia Ventura -, per tale motivo ne potenziamo la fruizione con questi interventi. La nostra intenzione è quella di creare un reticolato connesso affinché in sella alla bicicletta si riesca a raggiungere tutti i punti del paese in sicurezza".