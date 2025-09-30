La gloriosa storia dei videonoleggi. Il film narrato da Maya Hawke

Tra i film in concorso di Archivio Aperto, il festival di Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che giunge oggi alla giornata conclusiva, c’è anche Videoheaven del filmmaker statunitense Alex Ross Perry. Si vedrà alle 20 alla sala Cervi della Cineteca e racconta, con la voce narrante di Maya Hawke, la breve e gloriosa storia dei videonoleggi e della cinefilia analogica creata e nutrita dall’industria dell’home video e dell’impatto che hanno avuto sulla cultura cinematografica globale. Sono più di 100 i film da cui sono state prese scene, più le serie, e ci sono voluti dieci anni per realizzarlo, soprattutto per ottenere i diritti di utilizzo. Ma già dalle 11, sempre in sala Cervi, verranno riproposti altri film in gara per il concorso internazionale dedicato alle opere realizzate con materiali d’archivio e tra questi Special Operation (ore 17,30) dell’ucraino Oleksiy Radynski, realizzato con gli inquietanti filmati di videosorveglianza della ex-centrale di Chernobyl, registrati durante la prima fase dell’invasione russa, quando l’esercito di Putin prese il controllo dell’impianto nucleare sulla via del tentato assalto a Kyiv.

Alle 17.30 la proiezione all’ex Chiesa di San Mattia dei film sperimentali di Rose Lowder, ospite di questa edizione, filmmaker che pone al centro della sua poetica l’ambiente naturale, in una prospettiva decisamente ecologica: in programma le serie di bouquets realizzate a partire dal 1994.

A partire dalle 20.30 al Teatro San Leonardo, il closing event di questa edizione 2025, con la premiazione dei film vincitori e la proiezione con sonorizzazione dal vivo a cura di Stefano Pilia di Racconto d’estate. Nena Lavello, cento anni fa, con i film in pellicola 9,5mm della famiglia ligure dei Lavello girati tra la primavera e l’estate del 1925: la particolarità risiede nel fatto che la maggior parte delle riprese delle 27 pellicole del fondo archivistico sono attribuibili alla sedicenne Nena Lavello, figlia di Arturo, tra i primi in Italia a comprare una cinepresa a manovella Pathé Baby, a poco più di un anno dalla nascita del cinema in formato ridotto. Un ritrovamento fortuito, quello delle pellicole, nella cantina di Villa Rocca dal nipote di Nena, Enrico Vassallo: in famiglia non era rimasta memoria tramandata della loro esistenza.

Benedetta Cucci