La golondrina di Guccini e Macchiavelli

Si chiama ’Vola golondrina’ l’utimo libro che vede la luce oggi (ed Giunti) con la doppia firma di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli. Ultimo di una serie che conta già una decina di titoli, scritti dalla coppia operando in una distanza-vicinanza ormai collaudata. In questo caso il giallo affronta scenari temporali apparentemente lontani: il 1948 a Montefosco (paesino sull’aspro Appennino Tosco-Emiliano), il 1936 in Spagna, all’alba della guerra civile, e il 1972 in una Bologna che vede l’inaspettato successo del Movimento sociale. Distanze temporali, accomunate da un filo che è rosso di sangue, ma nero di ombre, sociali e personali.

Il doppio collaudato Guccini-Macchiavelli ancora una volta pesca nella memoria collettiva ciò che molti preferirebbero dimentre, per riportarlo alla luce e dargli un senso. Perché "solo le donne e gli uomini che sanno fare i conti con i fantasmi del passato sono davvero liberi".