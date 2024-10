La governatrice a muso duro: "Giudizi del tutto infondati"

"Le risorse destinate ai bacini fluviali sono state impegnate al 100%. Stupiscono le valutazioni, soggettive, infondate e fuori contesto, arrivate dalla sezione regionale della Corte dei Conti, peraltro nel giorno in cui la stessa Corte certifica con gli atti la corretta gestione dell’Ente col giudizio di parifica". Risponde in questo modo, Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione, al presidente della Corte dei Conti regionale, Marcovalerio Pozzato dopo le severe critiche sollevate all’amministrazione regionale rispetto alla gestione dell’alluvione. La magistratura contabile ha lamentato lavori affidati non del tutto concordati e meno del 10% delle risorse impegnate durante l’emergenza dello scorso anno.

"Mi spiace che il presidente Pozzato, senza sapere cosa stesse dicendo, abbia rivendicato un atto di parifica del bilancio 2024 che non è ancora stata fatto", rincara la dose Priolo. Sono 233 milioni le risorse afferenti alle ordinanze Figliuolo "di cui 160 milioni di euro sono stati stanziati per progetti in corso e 73 milioni di euro, invece, sono in progettazione", ha affermato Priolo ieri in conferenza stampa. Infatti, "più volte sono stati forniti i dati sulla manutenzione dei fiumi e gli interventi realizzati dalla Regione per la ricostruzione dopo l’alluvione del 2023 (852 interventi fra cantieri di somme urgenze, urgenze e programmazione di fondi regionali, per 747,5 milioni di euro), nonostante la competenza diretta sia del commissario governativo", si legge ancora in una nota della giunta di via Aldo Moro.

Mentre la regione e il Pd "gridano allo scandalo" per le parole del presidente della Corte dei Conti, a esultare, invece, è il centrodestra. "È arrivata la verità. La relazione della Corte dei Conti condanna la gestione regionale del bilancio dedicato alla sanità e dei fondi destinati alle opere per prevenire i disastri dell’alluvione. Questa è la fotografia di un’amministrazione regionale che non è in grado di garantire la sicurezza e la protezione dei propri cittadini", scrive la candidata civica sostenuta dal centrodestra, Elena Ugolini. Su di lei punta il dito Priolo: "Ugolini dimostri che ci tiene a questa Regione e faccia una battaglia per i cittadini: chieda al governo Meloni di stanziare i fondi per il progetto di prevenzione da 877 milioni di euro".

Arriva anche la reazione di Fratelli d’Italia, a cominciare dal senatore Marco Lisei che non usa mezzi termini e definisce "pessima" la gestione "del duo Bonaccini-Priolo. Le parole di Pozzato mettono la parola fine alle tante bugie di questa giunta" dice in una nota. Attacca duramente la Regione anche Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale del partito di Meloni. "C’è una preoccupante mancanza di trasparenza e di controllo".